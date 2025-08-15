Entrevista | Leticia Rey Cantautora
«Sempre queda espazo para a música con alma»
A cantautora de Vila de Cruces tras un par de anos na industria musical, prepárase para a seu novo traballo, ‘Danza Luz’, un álbum en galego que se estreará en setembro. Este sábado tocará algúns dos novos temas no concerto no Casino de Lalín ás 22.00 horas
O Café Casino de Lalín acolle este sábado ás 22:00 horas á música crucense Leticia Rey. A cantautora ven de presentar dous sinxelos como antesala do seu segundo álbum que se estreará en setembro. Para acceder ao concerto, é preciso mercar unha entrada -agás socios do local- cun prezo de 10 euros para adultos.
—Preparada para o concerto do vindeiro sábado en Lalín?
Si, e moi entusiasmada. O Casino é un sitio que me gusta moito, e creo que pode ser un lugar moi bonito para compartir música.
—Que repertorio leva preparado?
Vai ser unha mestura de todo o que fixen ata a data. Incluíndo o máis indie rock que teño -que ten sentido porque vai ser un concerto acústico-, e son cancións que se prestan moito para o estilo do show.
—Como definiría o seu estilo?
Non o definiría. Uf, creo que non sabería, porque realmente o disco anterior, LuX, si que tiña claramente unha liña artística. De feito, cando levo ese proxecto a calquera sitio, sempre vou co quinteto de jazz. Por outra banda, tamén teño un repertorio acústico a unha guitarra e dúas, o que poderíamos definir como máis folk. E despois está o novo, un traballo con pezas cheas de instrumentos, en galego e cun estilo entre folk e jazz. A verdade é que é complexo definilo, teño un repertorio que recolle todo tipo de música.
—Ese novo traballo, xa conta cunha fecha de estrea?
Sairá en setembro. Pero xa se poden escoitar dous dos temas que saíron como sinxelos, Na Sombra e Baleiro, que formarán parte do álbum Danza Luz.
—Danza Luz, en que está inspirado?
Xira ao redor do concepto das sombras, un pouco esa parte máis sufridora que temos todos. O ser humano ten unha parte máis luminosa e unha escura, que moitas veces custa máis afrontar. É un proxecto máis teatral, polo tanto a parte musical é diferente. Nos directos haberá cousas que non estean no disco, como temas novos. Explora o natural, a complexidade dos sentimentos e da vida. Está moi de moda a luminosidade e procurar ser todos felices. Iso está xenial, e ser felices gústanos a todos, pero hai un momento na vida onde deberiamos explorar tamén os negativos. Porque xunto con eses momentos instagrameables, na vida tamén se sofre e é parte de nos. Luz e sombra son caras dunha mesma moeda.
—Ten algún tema, en todo o repertorio, que desfrute máis interpretándoo?
Sneaky Delicious. Sen dúbida. Encántame tocalo sobre todo cando actúo con banda.
—Por que?
Paréceme que é un tema máis divertido. Eu que sempre fago cancións lentas,e este é máis pícaro e divertido. De feito, vouno tocar o sábado.
—Existe algunha razón pola que agora optaras por facer música en galego?
Non especialmente. A verdade é que para min o inglés é unha fonte de inspiración moi forte, de feito moitas das miñas referencias son de fala inglesa. Eu estudei filoloxía inglesa, polo que é un idioma co que teño especial conexión. Pero si que é certo que precisaba explorar un pouco máis na miña lingua. Escribir na lingua nativa, e cantar, porque en cada lingua os sons cantados son diferentes. De feito, teño en mente sacar algún proxecto que sexa máis folk americano. Gústame compoñer nos tres idiomas: galego, castelán e inglés. Están aí os tres en danza constante, porque forman parte da miña vida.
—Cales diría que son os seus referentes?
Pois para comezar, Berrogüetto, que é un dos meus grupos favoritos dende fai moitos anos. Tamén unha artista nórdica, Ane Brun, que non sei se é moi coñecida. E por último, Led Zeppelin, que moitos din que non casa moito comigo, pero adoro ese estilo progresivo e psicodélico.
—Xa leva un par de anos no mundo da música. Como foi a súa experiencia?
Estou moi contenta con todo o camiño percorrido ata hoxe e o que estou a facer no presente. Eu creo que na música, polo menos dende o meu punto de vista, o máis importante é ser moi consciente e estar a gusto co que tes aquí e agora. É necesario planear, para estar preparado. Pero creo que moitas veces a xente esquécese de gozar do momento, de agradecer a xente coa que traballas, o camiño que está a percorrer.Este é un mundo moi complexo e inestable. As veces hai máis movemento, noutro máis silencio. Nunca sabes moi ben o que esperar, polo que é moi importante facer o que realmente che apaixona, estar a gusto coa xente coa que te moves e traballas, e gozar, vivilo, ser feliz intensamente. O demais escapa o teu propio control.
—Vivilo presente sen estresarse con metas imposibles.
Si, de isto mesmo falo en Danza Luz. Da saúde mental, da ansiedade. Moitas veces entrégaste demais ata prexudicarte a ti mesmo, sen saber porque, e rematas cunha visión menos saudábel do camiño que estás a percorrer, que é fermoso.
—Dentro do auxe do tradi, cree que existe espazo para esta música no mercado galego?
Polo momento, aínda non podo falar da experiencia co disco en galego. Isto sería outra conversa para dentro dun mes. Pero como todo, son modas e se ti non estás dentro non che convén. Pero hai espazo, sempre hai lugar, polo menos das cousas que se fan con alma.
—Que se pode agardar do concerto do sábado?
Pois será un ratiño de sensibilidade e inspiración, que é o que vou tratar de facer. Contarei coa colaboración de Benxamín Otero en parte do repertorio, e creo que faremos algo innovador e bonito. E tamén porque creo que é súper necesario apoiar a cultural local.
