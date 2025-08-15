Lalín traspasa el ecuador del verano con 18 jornadas por encima de los 30 grados

Este martes, día 12, remató la segunda ola de calor del verano, tras 10 jornadas con los termómetros muy cerca de los 40 grados en la cuenca del Miño a su paso por la provincia de Ourense y la de Pontevedra. Deza no se quedó atrás, con temperaturas por encima de los 30 no solo en la cabecera comarcal, en Lalín, sino también en enclaves que, como la Serra do Faro, suelen ser más frescos al estar a una altitud mayor, por encima de los 1.000 metros.

A finales de junio hubo ya una primera ola de calor, más corta que esta que acabamos de rematar, al discurrir entre el 28 de junio y el 1 de julio. En cualquier caso, hemos traspasado el ecuador del verano con, en total, 18 días con los termómetros superando esos 30 grados en Lalín, mientras que hace 10 años esta cifra solo se rebasó en 4 jornadas. Algo similar ocurre en Serra do Faro: en 2015, en la primera mitad del verano se registraron solo dos jornadas con más de 30 grados de máxima, y ahora la cifra está ya en 11 días. En concreto, estas dos olas de calor han alcanzado un récord de 36,6 ºC (el domingo, día 10) en Lalín, y otro de 34,2, ese mismo día, en la cumbre del Faro. Una década atrás, los termómetros habían marcado, como mucho, los 35,2 en Mouriscade y los 32,9 en Serra do Faro.

Ante una ola de calor, hay que prestar especial atención a bebés y niños, así como a las personas mayores y dependientes, para evitar un golpe de calor. ¿Qué es esto? Es una elevación incontrolada de la temperatura porque el organismo pierde su capacidad para regularla. Sus síntomas son fiebre por encima de los 39 ºC, confusión, somnolencia, mareos, dolor de cabeza piel muy caliente y roja y, en casos muy graves, pérdida de conciencia.

Para evitar este tipo de situaciones, el médico de familia Manuel González Aller recomienda «hidratarse bien, bebiendo agua de forma continuada, y evitar estar al sol o hacer ejercicio físico en las horas centrales del día», entre las 12.00 y las 16.00, porque en esa franja la radiación solar es más intensa. La ingesta de agua en verano con una frecuencia mayor que el resto del año es muy necesaria en niños, porque su sistema de termorregulación aún no está desarrollado del todo y pierden líquidos con mayor rapidez, y también en personas ancianas, dado que con la edad la sensación de sed disminuye y existen enfermedades crónicas que pueden afectar a la regulación de la temperatura corporal. También conviene recordar que algunos medicamentos, como los antidepresivos o los que tratan patologías cardíacas para bajar la tensión, reducen la resistencia del organismo al calor. Ante un golpe de calor, hay que mover al paciente a una zona fresca, quitarle la ropa innecesaria y aplicar compresas frías o agua sobre la piel o paños húmedos en la frente, cuello y axilas.

Alba Crespo, de la Cínica Golmar, con un perro. / | Bernabé

Mejor sin alcohol

González Aller, que pasa consulta en el CIS de Lalín, insiste en que es muy recomendable evitar el consumo de alcohol y optar por comidas ligeras. «Con el cambio climático, cada verano vamos a presenciar más olas de calor y más fuertes», asevera. Y una evidencia es la temperatura máxima alcanzada, hasta la fecha, en la comarca dezana: supera en casi dos grados a la de hace una década.

Y de igual modo que se pueden prevenir los golpes de calor en los miembros más vulnerables de la familia, desde la Clínica Golmar sus promotoras, Alba Crespo Golmar y Alba Rodríguez García, nos dan una serie de consejos para evitar que perros y gatos, las mascotas más frecuentes en casa, también se vean afectados por temperaturas muy superiores a las habituales.

Sobre cómo pueden sobrellevar las altas temperaturas las mascotas, las dos veterinarias recomiendan colocar recipientes con agua en distintos puntos de la vivienda o del patio donde vivan, además de habilitar zonas de sombra y mantener la casa fresca mediante el uso de ventiladores, aire acondicionado o las persianas cerradas durante el día. También pueden emplearse toallas húmedas sobre el suelo y en contra de lo que pudiéramos pensar, si le damos un baño a nuestra mascota, es mejor en agua tibia, y no muy fría, porque así evitamos choques térmicos.

En perros, los principales síntomas de un golpe de calor son un jadeo excesivo, letargo e hipersalivación. Ante una situación similar, conviene moverlos, aplicarles toallas húmedas y mojarle las almohadillas con alcohol. Los paseos por la calle o en zonas verdes deben realizarse por la mañana o al anochecer, y evitando superficies que, como el asfalto, pueden dañarles las almohadillas. En cuanto al sol, esta clínica recuerda que existen lociones y cremas para proteherles zonas sensibles como la nariz, las orejas o el borde de los ojos. Por último, recomiendan cepillados regulares para evitar el pelo muerto, mantener sus hábitos alimenticios para que no sufra gasgroenteritis y, a la hora de viajar, planificar las paradas y mantener en lo posible tanto esos turnos de comida como de hidratación.

Aumentan las consultas de peregrinos por daños en los pies

Las consultas en el CIS de Lalín así como en cualquier centro de salud se disparan en verano ya sea por los vecinos emigrados que deciden pasar el estío en el lugar donde nacieron como por los turistas que visitan la zona. Pero, en el caso del centro médico lalinense, también se nota un incremento de las citas en medicina de familia por parte de los peregrinos que caminan hacia Santiago por las dos rutas jacobeas de la zona, la Vía de la Plata y el Camino de Invierno.«Hay más consultas por estos ascensos de temperatura, en general, pero en el caso de los peregrinos, acuden a nosotros para tratar ampollas en los pies», explica el médico Manuel González Aller. El doctor apostilla que muchos de los romeros que acuden a consulta «no suelen emplear el tipo de calzado adecuado» .El exceso de humedad en los pies por una mayor transpiración de la piel al caminar durante varias horas puede controlarse con el empleo de calcetines técnicos sin costuras y, sobre todo, empleando calzado ya usado. La peregrinación también puede provocar una infección bacteriana, que debe consultarse con un podólogo. Por eso, el consejo más habitual es que, al rematar cada etapa, se limpien, sequen e hidraten los pies, y que se empleen sandalias para que ‘respiren’.