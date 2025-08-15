El fuego de Dozón concentra el 14% de la superficie quemada en la última década en las comarcas

El incendio que arrasó 400 hectáreas en Dozón permanecía ayer estabilizado, según la Consellería de Medio Rural. El olor a humo era perceptible este jueves en pleno casco urbano de Lalín, en una jornada marcada de nuevo por las elevadas temperaturas en las comarcas.

Dozón es uno de los concellos de Deza y Tabeirós-Montes más castigados por los fuegos forestales y si tenemos en cuenta solo este último, sus 400 hectáreas representan el 14% de la superficie quemada entre 2014 y 2024 en los municipios de las comarcas incluidos en el Distrito Forestal XVI.

Pero además, hace ahora tres años Dozón también ardía y parte de su territorio era destrozado por un enorme incendio que, originado en el municipio ourensano de O Irixo, alcanzó Sanguiñedo y parte del término municipal lalinense. Fueron 680 hectáreas las afectadas por este incidente, de las que 387 correspondían al término municipal de Dozón, cuya superficie absoluta asciende a 7.400 hectáreas o, lo que es lo mismo, 74 kilómetros cuadrados. Entre el que se concentró en la zona de O Castro y lugares como Mizoite, entre otros, y el de Sanguiñedo, en agosto de 2022, fueron casi 800 las hectáreas de terreno quemadas por las llamas.

La zona quemada en Dozón tras el incendio. / Bernabé / FDV

En la última década, sin incluir casi siete meses y medio que llevamos del presente ejercicio, en las comarcas se registraron un total de 758 incendios forestales. El balance elaborado por Medio Rural indica que en este período los mencionados fuegos arrasaron una superficie de un total de 2.817,06 hectáreas. La mayor parte del terreno afectado fue raso, con una superficie ligeramente superior a las 1.975 hectáreas, mientras que las restantes casi 841 hectáreas fueron arbolado.

El pasado año se contabilizaron en la zona 26 incendios, que afectaron a 37,67 hectáreas (11,3 de arbolado) y doce meses antes habían sido 35, con un resultado de 61,11 hectáreas quemadas, que arrasaron superficie arbolada de 45,1 hectáreas. Fue, no obstante, 2022 el año con más terreno destrozado en las comarcas por las llamas y entonces, además del mencionado incendio forestal de Sanguiñedo y parroquias lalinenses como Lebozán, otro en Guillar (Rodeiro) abrasó 200 hectáreas.

El balance fue demoledor, con un total de 508,32 hectáreas quemadas por los 66 incendios declarados. Además, en este caso el espacio natural de arbolado alcanzó las 209 hectáreas por casi 300 de raso. Un año antes, en 2021, se contabilizaron una treintena de fuegos, dando como resultado 211,82 hectáreas afectadas, la mayoría [168 de monte raso]. Durante el primer año de la pandemia hubo 56 incendios, que quemaron 116,85 hectáreas, en su mayoría de monte raso. Setenta se produjeron en 2019, que tras su extinción habían afectado a 262,24 hectáreas, de las que 36,5 eran de arbolado. Y los 61 de 2018 se saldaron con una superficie arrasada que ascendió a prácticamente 155 hectáreas.

Un año especialmente crítico fue 2017, cuando en las comarcas se ocasionaron la friolera de 165 fuegos forestales y un balance de 963 hectáreas afectadas, con casi 300 hectáreas de árboles dañados o quemados en su totalidad. Fue en un fatídico puente del Pilar, que se tradujo en una vorágine de fuegos que solo en Deza asoló el monte Siador, en el término municipal de Silleda. De esas 508 hectáreas, 208,93 corresponden a monte arbolado y las 299,39, a fincas de monte raso.

El balance de 2016 se cerró con 88 incendios y 172 hectáreas de terreno cubiertas por las llamas, mientras que doce meses antes habían sido 282,6 hectáreas las quemadas en un total de 126 fuegos. Por último, en 2014 los datos oficiales apuntan a la existencia de 35 fuegos, que afectaron a 37,86 hectáreas. La superficie quemada ese año es casi idéntica a la del pasado 2024.