«Quizá tenga que vender parte de las vacas»

A medida que las llamas avanzaban, a media tarde del martes, los vecinos de Dozón estaban preparados para una posible evacuación de algunas de sus viviendas, circunstancia que felizmente no ocurrió. De inmediato el foco se situó en la estación de servicio de O Castro y en las numerosas explotaciones ganaderas que, en casos cercadas por el fuego, se salvaron gracias a la labor de los servicios de extinción y el empeño de los vecinos.

A algunos de ellos les iba la vida en ello, no tanto la suya, pero sí su medio de vida. La mortalidad de animales fue escasa, atribuida a la asfixia por inhalación de humo.

Con los animales salvados, algunos ganaderos comenzaron a cavilar qué pasaría con el alimentos de sus vacas, los cientos de rollos de silo que se dejan en los prados para ser trasladados cuando se precisan a las granjas.

«Intentaré comprar algo de silo y si no, pues no me queda más remedio que vender parte de las vacas». Esta es la reflexión de Manuel Viana, un ganadero del lugar de San Martiño, en la parroquia de Bidueiros, que perdió la mayor parte de sus rollos de silo por el incendio. Su granja cuenta con 75 cabezas de ganado, entre frisona productoras de leche, reses Rubia Galega y terneros de recría.

Anteayer, ya con el fuego controlado, se subió a su tractor con el fin de salvar la mayor parte posible del alimento de sus vacas, pero pronto se dio cuenta de que poco había que hacer. En una finca, la más alejada de la explotación, había unos 450 rollos de silo, de los que más de la mitad ardieron, pero el resto quedó afectado bien por la ceniza o porque las llamas abrasaron el plástico exterior protector. «En otro sitio tenía 60 y todos los rollos de silo quedaron carbonizados», comenta con resignación. En la tercera localización tampoco había buenas noticias: 50 rollos quedaron abrasados por las llamas y otra veintena no valían, por su estado, como alimento para su ganado.

Manuel es consciente de que le será muy complicado recuperar el silo con el que a diario da de comer a sus animales. «Hay gente que sí vende algo, pero no sé si daremos conseguido lo que necesitamos y además los precios serán muy altos, estoy seguro», relata.

«Para comprar todos quieren precios baratos pero cuando se trata de vender todo es muy caro y además hay que añadirle los costes del transporte», añade, al tiempo que confiesa que tendría que asumir un gasto extraordinario y quizá no le den números. Por esta razón considera que una salida para afrontar esta situación extraordinaria, aunque sea algo que no desee, pase por deshacerse de algunas de las vacas de la explotación.

La recuperación del pasto es otra historia. El suelo quedó reducido a ceniza y para que la hierba vuelva a brotar pasará más tiempo del deseado. Mientras tanto, Manuel Viana no pierde la ilusión de retomar una actividad a la que lleva dedicando su esfuerzo media vida.