Un incendio alcanza el núcleo de O Sexo

A las 13:26 horas comenzó un incendio en O Sexo, parroquia de Agolada.

Las llamas alcanzaron las viviendas del núcleo poblacional, que está bajo nivel 2 de peligro por incendio forestal desde el mediodía.

El incendio forestal de O Sexo / | Bernabé/Ángel Abeledo

Confinados

Tanto los vecinos de la aldea de O Sexo como los de Agra se encuentran confinados. Las llamas se dirigen ahora a la parroquia de Sesto.

Dos bomberos luchando contra el incendio de O Sexo / Bernabé/Ángel Abeledo

Desde Medio Rural, se movilizaron 5 agentes, 10 brigadas, 7 motobombas, 1 técnico, 1 pala, 2 aviones y 2 helicópteros para hacerle frente al incendio que se encuentra en estado activo.