Festa da Virxe do Carmen en Palio

Este fin de semana, la parroquia lalinense celebra sus festejos en honor a Virxe do Carme. Las misas solemnes serán a las 13:00 horas en el Teleclub y habrá una sesión vermú cada día, primero a cargo de la charanga Leña Verde y el domingo, con Carlos Padrón Rosales. El sábado también habrá hinchables, fuegos artificiales y verbena con el dúo Maratón y la Charanga Leña Verde.

