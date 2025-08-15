Festa da Virxe do Carmen en Palio

Este fin de semana, la parroquia lalinense celebra sus festejos en honor a Virxe do Carme. Las misas solemnes serán a las 13:00 horas en el Teleclub y habrá una sesión vermú cada día, primero a cargo de la charanga Leña Verde y el domingo, con Carlos Padrón Rosales. El sábado también habrá hinchables, fuegos artificiales y verbena con el dúo Maratón y la Charanga Leña Verde.