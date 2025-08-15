El Concello instala puntos limpios de proximidad en Silleda y en A Bandeira
Busca una gestión más eficaz de los residuos
REDACCIÓN
El Concello de Silleda colocó cuatro nuevos puntos limpios de proximidad en los cascos urbanos del municipio. El concejal de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo, supervisó con personal municipal a instalación de esta nueva dotación, después de recibir el ayuntamiento una subvención de 13.500 euros de la Consellería de Medio Ambiente. La ayuda cubre el 90 % de la inversión total, que asciende a 15.000 euros, y el 10 % restante será financiado con recursos propios.
Estos puntos limpios de proximidad completan los recursos existentes, facilitando la recogida separada de residuos de pequeño tamaño que no deben depositarse nos colectores habituales, como cápsulas de café, teléfonos móviles, cartuchos de impresora, material escolar, pequeños aparatos electrónicos o lámparas. Cada unidad cuenta con siete compartimentos diferenciados, con un diseño adaptado para asegurar la correcta separación y facilitar el reciclaje. Los nuevos puntos limpios están situados en A Bandeira, frente al CEIP Ramón de Valenzuela y en la entrada del campo de fútbol, junto a la isla ecológica. Y en Silleda, en la calle de la Estación, cerca de la Escuela Infantil A Gallina Azul, y en la avenida do Parque, a la altura de la calle Tras da Igrexa. La actuación fue adjudicada a la empresa Macane Reciclajes mediante contrato menor, e incluye el suministro, transporte, instalación y señalización de los puntos. El plazo de ejecución será de dos meses desde la notificación de la adjudicación.
«Estos puntos refuerzan y completan las instalaciones existentes, facilitando que cada vez más personas puedan reciclar correctamente sin desplazarse. Son también una herramienta educativa y de sensibilización, especialmente en los entornos escolares», dice Requeijo. La actuación busca avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos como marca la Agenda 2030.
