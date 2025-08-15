Y el cielo se abrió... para 400 personas en Forcarei

La noche del pasado martes en el observatorio astronómico de As Casetas, en Forcarei, que hace semanas prometía ser algo único, no pintaba del todo bien. Las previsiones meteorológicas no eran las mejores, las nubes cubrían buena parte del cielo y el ánimo de algunos organizadores no era el más optimista. Sin embargo, lo que empezó con cierto tono escéptico acabó convirtiéndose en una velada memorable para las casi 400 personas que acudieron a contemplar las perseidas.

Alonso usó el proyector para explicar lo que se vería.

«Si te soy sincero, al principio pintaba mal, muy mal», reconoce Enrique Alonso, presidente de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, y responsable de la gestión del observatorio. «Había más nubes que claros y no parecía que la cosa fuera a mejorar. Aun así, hubo bastante gente que decidió venir igualmente, dispuesta a intentarlo», señala.

El público empezó a llegar tímidamente hacia las diez de la noche. Media hora después, el recinto se llenaba de familias, grupos de amigos y aficionados a la astronomía, muchos de ellos preparados con esterillas y mantas para tumbarse al aire libre, bien abrigados y con algo de picar, siguiendo las instrucciones que Alonso les había dado anteriormente para disfrutar plenamente de la lluvia de estrellas. Ante la falta de visibilidad, la organización improvisó un plan B: convertir la pared del observatorio en una pantalla gigante y proyectar en ella contenidos divulgativos.

Con la ayuda del software Stellarium, que simula el cielo nocturno, Enrique Alonso explicó al público cómo habría sido la bóveda celeste sin las nubes. «Mostramos las constelaciones y las estrellas principales, para que al menos la gente se llevase algo de la experiencia», comenta. El experto añadió que la temperatura era agradable, sin frío ni viento, lo que ayudó a que la actividad se desarrollara en un ambiente distendido, donde los asistentes estuvieron muy atentos a las explicaciones, interesados en las enseñanzas sobre este fenómeno.

De repente, ocurrió lo inesperado: «Nunca mejor dicho, se nos abrió el cielo. Durante unos 30 o 40 minutos, las nubes se apartaron lo suficiente para dejar a la vista la mitad del firmamento, justo la zona sobre la que estaba hablando. Se veía la Osa Mayor, la Estrella Polar... Fue perfecto para enseñar en directo lo que antes habíamos mostrado en la proyección», relata Alonso con satisfacción.

En ese pequeño intervalo, los asistentes pudieron contemplar entre ocho y diez Perseidas, algunas especialmente brillantes. «La gente estaba encantada, porque además algunas fueron muy espectaculares», recuerda él, que no las pudo disfrutar del todo, al estar de cara a su público mientras seguía impartiendo su sesión divulgativa. Lo que sí quiso destacar fue el comportamiento del público. «Es fácil que en un entorno abierto, de noche, con mucha gente, haya ruido y murmullos, pero no: todo el mundo guardó silencio, escuchaba, preguntaba… Un sobresaliente para ellos», comentó este entre risas, satisfecho por la acogida del público. Cuando recogieron, alrededor de la una de la mañana, estos despidieron el acto con aplausos y felicitaciones a la organización por su labor, demostrando el gran interés que despierta este campo, donde en ocasiones ya tienen convocado hasta a 800

El gran eclipse de 2026

La mirada ya está puesta en eventos futuros, en especial el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de 2026, que también coincidirá con las Perseidas. «Ese día será otra liga. Se espera la visita de miles de personas de todo el mundo. Galicia estará muy bien situada, en Forcarei tendremos casi un 99 % de ocultación, por lo que necesitaremos ayuda de las administraciones públicas», concluyó.