Adjudican a Terca la reforma de las casas escuela de Cora
REDACCIÓN
La obra de rehabilitación y equipamiento de dos viviendas situadas en la casa escuela de la parroquia de Cora con el objetivo de destinarlas a emergencia social ha sido adjudicada a la empresa estradense Terca, la única que se presentó al concurso de licitación. El precio ofertado fue de 85.075 euros. La mesa de contratación aprobó ya su propuesta y solo resta su formalización.
Una vez realizado ese trámite final, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La empresa que asuma la realización de estas obras actuará en las dos viviendas situadas en el piso superior de estas antiguas escuelas unitarias. El proyecto contempla la retirada de las deterioradas instalaciones existentes, como las carpinterías o los equipamientos. Se realizará un saneado de techos interiores mediante lijado, imprimación y pintado. Se sustituirán las carpinterías exteriores y se dotará al inmueble de nueva instalación eléctrica y de fontanería. Estas viviendas funcionarán dentro del reglamento de Emerxencia Social.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente