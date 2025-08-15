Adjudican a Terca la reforma de las casas escuela de Cora

La obra de rehabilitación y equipamiento de dos viviendas situadas en la casa escuela de la parroquia de Cora con el objetivo de destinarlas a emergencia social ha sido adjudicada a la empresa estradense Terca, la única que se presentó al concurso de licitación. El precio ofertado fue de 85.075 euros. La mesa de contratación aprobó ya su propuesta y solo resta su formalización.

Una vez realizado ese trámite final, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La empresa que asuma la realización de estas obras actuará en las dos viviendas situadas en el piso superior de estas antiguas escuelas unitarias. El proyecto contempla la retirada de las deterioradas instalaciones existentes, como las carpinterías o los equipamientos. Se realizará un saneado de techos interiores mediante lijado, imprimación y pintado. Se sustituirán las carpinterías exteriores y se dotará al inmueble de nueva instalación eléctrica y de fontanería. Estas viviendas funcionarán dentro del reglamento de Emerxencia Social.