Acomenten mejoras en sala y espacios del auditorio de Lalín

La responsable del departamento municipal de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, anunció en el día de ayer la realización de trabajos de mejora, mantenimiento y renovación estética en el auditorio municipal. El objetivo de esta intervención es ofrecer a los vecinos que acuden a esta infraestructura un espacio cultural más moderno, funcional y acogedor.

Las obras se centraron en la mejora de la sala Tuno Valdés y en los pasillos adyacentes. Según explicó Begoña Blanco, «esta actuación era una prioridad para mi departamento, ya que el auditorio municipal es uno de los pilares de nuestra vida cultural y es fundamental que sus instalaciones estén a la altura».

Ya entrando en materia, cabe indicar que los trabajos incluyeron la pintura y renovación estética del este recinto. Así, si se llevaron a cabo tareas de pintado en la sala principal y en los pasillos, optando por una paleta de colores más neutra para crear un ambiente más sereno y elegante, que realce la atención de los espectadores durante los eventos. También se incluyó en esta intervención el tapizado de las butacas. En este caso se procedió al tapizado de todas las butacas de la sala Tuno Valdés con un material más actual y en un tono más claro. Este cambio no solo mejora, según el gobierno municipal, la comodidad, sino que también contribuye a dar mayor luminosidad y amplitud al espacio.

Segunda fase

La concejala subrayó que esta es solo la primera fase del plan de mejora del auditorio. «En los próximos meses, completaremos las reformas de este espacio con la implementación de nuevas propuestas estéticas que seguirán la línea de modernización de la sala, buscando siempre ofrecer el mejor para nuestra gente», afirmó Blanco, que visitó el recinto con el concejal delegado de Obras, José Cuñarro.