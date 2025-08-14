Visita de Reguera a campamentos en Silleda y Forcarei

Reguera, con Cachafeiro, en su visita a Forcarei.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer los campamentos estivales de los concellos de Silleda y Forcarei. Ambos, del Plan Corresponsables, cofinanciado con el Ministerio de Igualdade, cuentan con una aportación de la Xunta de 45.000 y 13.120 euros, respectivamente. En las visitas, el representante autonómico estuvo acompañado por las alcaldesas de Trasdeza, Paula Fernández Pena, y de Forcarei, Belén Cachafeiro.

