La Tuna de Veteranos de Santiago anima la residencia

La música y el espectáculo llenaron el Centro Sociocomunitario de A Estrada con la visita de la Tuna de Veteranos de Santiago, que se acercaron para festejar el cumpleaños de cinco de los residentes que cumplieron en los pasados meses de verano. Este fue un evento que, en palabras de Merchi Rivas, encargada de organizar las excursiones y actividades de la Residencia de Maiores da Estrada, «fue un éxito rotundo, siempre triunfan y a la gente les encanta», señaló.

Los músicos, entre su público. | Bernabé

El público, que llenó la sala común de la residencia, contó con la presencia de casi todos los residentes, más amigos y familiares. «Normalmente no se suelen animar todos a estas cosas, pero hoy estaba una gran cantidad abajo, lo que cual es una estupenda noticia», señaló Rivas. En total, cerca de 120 personas se acercaron para disfrutar de las canciones de estos artistas, que animaron la tarde de ayer en el centro, demostrando el interés de los vecinos por estas actividades de la asociación.

La tuna, que está dirigida por el estradense Carlos Troitiño, es ya una invitada habitual de la residencia, a la que suele venir cada año en el mes de agosto para animar a a los presentes, coincidiendo con las celebraciones de cumpleaños conjuntas de los residentes que cumplen en la época estival. Los cinco homenajeados fueron Luis Oliveira, José Castro, Concepción Montero, Santiago Loureiro y Jose Adele. La ocasión, además, fue más especial todavía, pues Dolores Chao, una de sus trabajadores, también estaba de aniversario hoy, motivo por el cual el grupo le dedicó una canción.

Otro aspecto destacado de la actuación fue el toque de humor que trajo la agrupación, con uno de los miembros disfrazado de indio. Este era un novato que está pasando por el periodo de aprendizaje, y como ritual de iniciación previo a la incorporación oficial, sus veteranos compañeros le hacen disfrazarse en cada espectáculo antes de poder ganarse su propia capa de tuno.

El éxito de esta actuación refleja la gran actividad que llevan a cabo en Espacio Social A Estrada, donde los próximos días también volverán a tierras lusas, tras la visita la semana pasada a Vila Nova de Cerveira. En esta ocasión la excursión será a Guimarães, el martes 19, donde podrán subir al Monte da Pena en teleférico y visitar el Lago de los Cisnes. Todavía quedan 6 vacantes de las 60 plazas.