Un traballo a prol da memoria da Terra de Montes
REDACCIÓN
A casa do pobo de Pedre acolleu onte a presentación do colectivo A Lumieira na Terra de Montes, que nace coa finalidade de investigar e divulgar diferentes datos e cuestións relativas á memoria histórica e social da comarca. Comeza como un grupo de traballo informal, para localizar e investigar todos aqueles lugares da bisbarra que tiveran que ver coa «persecución e sufrimento daquelas persoas que loitaran pola liberdade fronte á ditadura franquista». Mais tamén para facer un seguimento histórico das diferentes movilizacións sociais comunitarias que se teñen producido, mesmo até tempos recentes.
Froito destas inquedanzas e concidindo coa súa presentación, amosaron o seu primeiro traballo, centrado nas oito Casas do Pobo de Cerdedo. Según recordaron, os comezos do século XX, «trouxeron unha importante novidade: o proceso de organización do Cerdedo labrego, operario e artesán, vaise plasmar conforme a súa experiencia adquirida polo traballo dos canteiros cerdedenses na obra pública de grandes cidades como Madrid, Asturias e no País Basco, na constitución de diversas sociedades agrarias, de canteiros e oficios varios onde a presenza republicana e, sobre todo, socialista foi rechamante».
A pioneira foi a Sociedad de Agricultores de Cerdedo, presidida polo socialista de Quireza, José Garrido Paz. Logo, ata 1906 xurdiron as homónimas de Castro, Bugarín e a de Canteros de Cerdedo, todas elas baixo a órbita da UGT. «Daquela, este proceso de acumulación de forzas desembocará na creación na Federación de Agricultores y Obreros de Cerdedo, cuxa flamante sede radicada en Deán será inaugurada con grande aparato no ano 1907».
Nos anos posteriores, a potencia do agrarismo obreirista cerdedense vaise manifestar mesmo no eido electoral, de maneira que «os concelleiros agrarios serán maioría na corporación municipal tras as elecións do 31 de decembro de 1917, elixíndose por primeira vez un alcalde que non estaba ao servizo dos caciques liberais-conservadores, o agrario da parroquia de Pedre José Fentanes Barros».
É neste contexto de loita anticaciquil de masas onde xurden en distintos lugares do Concello, seguindo o exemplo da primixenia de Deán, as chamadas Casas do Pobo ou “Casas da Sociedá” a partir dos anos 20 do século pasado, cunha especial intensidade nos tempos da IIª República. «Casas do Pobo que construía en común a veciñanza organizada naqueles colectivos lugareños para servir de punto de encontro das inquedanzas populares contra o caciquismo imperante na vila de Cerdedo (é significativo que na capital municipal non houbera ningunha) e onde tamén se manifestaban os anceios dunha cultura liberadora como alicerce da mellora da condición da xente traballadora. Foi unha arquitectura humilde, construída ao servizo dos humildes, estragada tras o golpe militar de 1936 como demostración das renovadas servidumes de clase dos novos gobernantes». Estas casas pódense consultar na web volaivai.com/lumieira.html.
Finalizada a presentación levouse a cabo un ano máis unha homenaxe a Secundino Bugallo e Francisco Arca, veciños de Cerdedo asasinados na Ponte do Barco hai 89 anos.
