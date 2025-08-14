Silleda adelanta a hoy la recogida de papel y cartón
La recogida gratuita de papel y cartón puesta en marcha por el Concello de Silleda para negocios y empresas se traslada a hoy, al coincidir mañana en festivo. Este servicio municipal impulsado desde el departamenrto de Transición Ecolóxica dirigido por Manuel Requeijo, se desarrolla de manera habitual las jornadas de los viernes.
