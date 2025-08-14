El Concello de Lalín, como Destino Starlight, y la asociación cultural Garatuzas de Piloño organizaron anteayer sendas jornadas de observación nocturna para que sus invitados pudiesen presenciar las conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Las estrellas Perseidas no se dejaron ver demasiado debido a las condiciones meteorológicas, cuestión que no evitó que los aficionados a la astronomía disfrutasen con una noche inolvidable.

Vecinos en Piloño.

En el Alto de Rodelas, en Lalín, la actividad concentró a más de 150 personas. La sesión comenzó a las 21.30 horas con un cielo que presentaba algunos claros importantes. Para aprovechar el tiempo y sortear la nubosidad, se ofrecieron diversas charlas de fundamentos de astronomía. La experta Nerea Puime explicó detalladamente que son las Perseidas, su formación y lo cometa que las origina.

Una imagen tomada en Piloño.

Los participantes aprendieron sobre las estrellas y sus colores, con el astrónomo José Ángel Docobo presente utilizando la estrella Arturo, visible a simple vista, como ejemplo de estrella naranja. Esta explicación se complementó con la observación a través de telescopios de Albireo, un sistema binario de estrellas con una de color azul y otra naranja, lo que sirvió para ilustrar el concepto de la relación entre el color y la temperatura de las estrellas.

Perseidas en la noche

Se profundizó en el concepto de magnitud estelar para medir el brillo de las estrellas, sistema introducido por el astrónomo Hiparco y que sigue vigente. Para finalizar la parte teórica, se habló sobre los próximos eclipses solares, haciendo hincapié en el de 12 de agosto de 2026, ya que el Alto de Rodelas se encuentra en el límite de la zona de totalidad, lo que genera una gran expectación. El alcalde. José Crespo, destacó el interés de la gente por observar y aprender sobre astronomía.

En el antiguo campo de fútbol de la parroquia cruceña el visionado fue coordinado por Eduardo Ojero Pascual, astrónomo con una amplia trayectoria en la Agencia Espacial Europea (ESA), quien ofreció una introducción sobre el fenómeno, su origen y su periodicidad. El ponente describió el cielo nocturno, explicó qué son las estrellas y constelaciones visibles, no sin mencionar las limitaciones que impone la contaminación lumínica a los participantes.