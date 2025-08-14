Entrevista | Inacio Vilariño Fundador de Fantoches Baj
«As marionetas son unha poderosa máquina de contar historias»
O lalinense polifacético, Inacio Vilariño, volta á súa cidade natal para representar un dos seus novos espectáculos de monicreques ‘Castelao, un corazón á intemperie’, o xoves 21 ás 19:00 horas na Praza da Igrexa. Con case vinte anos de percorrido no coa súa compañía Fantoches Baj, presenta esta obra para maiores de seis anos na que lle rende homenaxe a Castelao dende a perspectiva de Varela Buxán
Unha peza de teatro onde Varela Buxán réndelle a súa particular homenaxe a Castelao. No setenta e cinco aniversario da morte do escritor e dramaturgo, Fantoches Baj presenta o seu espectáculo Castelao, un corazón á intemperie, que se representará o vindeiro xoves 21 de agosto ás 19:00 horas na Praza da Igrexa, Lalín. O fundador lalinense da compañía, Inacio Vilariño, neste ano de homenaxe, ademais de levar esta representación por toda Galicia, tamén conta cunha exposición no Palacio Municipal dentro de Viñetas desde o Atlántico, na Coruña, onde se expoñen catro tomos de Castelao que co-publicou.
—Como nace esta obra?
Eu son investigador de Castelao, de feito escribín unha colección de biografías en banda deseñada da figura do ilustre escritor. Como foi algo ao que lle adiquei tempo, este ano quería facer un espectáculo, pero facelo dende o punto de vista de Varela Buxán, un dos seus grandes amigos e tamén o primeiro que dirixiu no seu estreo absoluto unhas das obras máis célebres, Os vellos non deben namorarse. Estaba nesa teima, cando coincidiu este setenta e cinco aniversario do seu falecemento e xa foi unha cuestión de encargo da Deputación de A Coruña.
—Polo tanto trátase dun espectáculo que ven dun bo viaxe por Galicia ata chegar aquí, a Lalín.
Si, de feito actuamos a semana pasada en Chantada, e agora o viaxo á miña cidade natal.
—De que trata Castelao, un corazón á intemperie?
É unha historia que conta a relación de Buxán con Castelao, e deste último co teatro. Relata a vida deste e o seu achegamento ás artes escénicas, e a medida que avanza o relato, van compartindo as vidas e xuntando as vivencias. Todo isto a través de fragmentos das súas obras, coma Os vellos non deben namorarse ou Cousas, entre outras.
—E a nivel escenográfico?
Tanto a escenografía, as marionetas, coma o aterezo, todo está baseado no manuscrito que fixo Castelao para representar Os vellos non deben namorarse en Buenos Aires, ao que tiven acceso no 2016. Polo que dende o comezo tratamos de representar o seu estilo.
—E son obra súa as marionetas?
Foi un traballo en equipo. Olga Vieites encargouse do corpo e vestiario, o resto foi traballo conxunto de Luchi Iglesias e meu.
—Este non é o seu primeiro espectáculo, cree que ten algo que define o seu estilo?
Pois, non o sei. Eu abordo cada proxecto dende cero a nivel técnico, e entón cada un é diferente ao seguinte. Intento que cada traballo que levo a cabo sexa único, cada un ten as súas propias marionetas, cun estilo determinado, cunha temática que só lle corresponde ao relato, e unha estética diferente. Diría, postos a atopar un elemento que defina o meu estilo, que o interese pola historia e polo meu entorno. Quero facer cousas que teñan que ver coa miña contorna, que sexan entendibles para os galegos. Penso en Galicia, e sobre todo na relación entre Galicia e Portugal, e por este ámbito é por onde me movo.
—E por que con marionetas?
As marionetas son unha poderosa máquina de contar historias. O marionetista pode desdobrarse nun narrador, e ao mesmo tempo facer das personaxes ou de calquera cousa que quera contar. É unha máquina poderosa para contar historias.
—Claro, entendo que un individuo pode representar todo un proxecto el só.
Ademais, eu traballei dende que tiña dezaoito anos coa compañía lalinense, Viravolta Títeres. Foi con eles con quen aprendín e cos que me namorei deste arte. Así que teño moi mamado dende novo, e claro, tamén me gusta moito e é un dos xeitos nos que me expreso artisticamente.
—Seguro que xa ten en mente o próximo proxecto.
Sempre hai montaxes pendentes. O último que quero facer chámase O raposo mil mañas. Son contos de raposos e listos que lles saen as cousas mal.
—Polo que outra historia familiar, diría que é o seu público?
Para algunhas das historias. Como xa dixen, eu sempre procuro varias de técnica e tamén de público. A veces fago cousas para adultos, e a veces para os máis pequenos. Intentamos experimentar, chegar a diferentes grupos e espazos.
—É complexo que os adultos se animen a ver un show de fantoches?
Como todo, atópanse as súas dificultades. Tes que promocionalo de tal xeito que sexa moi obvio de que está dirixido para un público maduro e que non se trata dun espectáculo infantil. Nestes tipo de obras, abordo temas como a poesía, a erótica, de protesta social ou crítica relixiosa. Son historias que, polos temas que tratan, sobreenténdese que son para adultos.
