El gobierno afea a Forno por su crítica a las actividades acuáticas

El gobierno de Lalín lamenta que la portavoz municipal socialista, Alba Forno, cuestione el programa estival de juegos acuáticos programado para los miércoles en espacios públicos. La edil Karen Fernández Lamela cuestiona la «falta de sensibilidad» de los socialistas con una propuesta concebida para los niños y que se abarrota de menores todas las semanas. En este sentido, añade que es una actividad que permite a los niños de familias con menos recursos o que no pueden desplazarse a destinos de playa disfrutar de actividades de agua en pleno verano.

Consumos

Fernández Lamela , además, entiende que el PSOE entró hace tiempo en «una espiral de criticar todo lo que gusta a los vecinos y le perjudica políticamente a ellos» y en este caso optó por atacar con «engaños» el Lalín Xoga. La concejala del grupo de gobierno pregunta a los socialistas cómo son capaces de asegurar que cada tarde de actividad se consumen 10.000 litros de agua, «cuando en el mes y medio de estas actividades que se llevan realizadas son la mitad de esa cifra», afirma Fernández Lamela, quien asegura que son datos aportados por la empresa encargada de los juegos. Por tanto, la edil subraya que en estas sesiones se emplea «una cantidad muy pequeña de agua» y pide a Forno política constructiva y no mantenga su línea «de estar quejándose a todas horas en las redes sociales».