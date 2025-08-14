El fuego de Dozón afecta ya a 400 hectáreas

Una superficie quemada de 400 hectáreas y más de 12 horas de trabajo para frenar el avance del fuego es el balance del primer gran incendio de la temporada en el distrito XVI, que comenzó el martes a las 14.30 horas en varios focos simultáneos y que puso en jaque a viviendas de O Castro, Mizoite de Abaixo y Rebordecovo, así como a varias explotaciones de porcino, al otro lado de la N-525 y en el entorno del Alto de San Martiño.

Este miércoles los operarios municipales y brigadistas de Medio Rural vigilaban la reactivación de posibles focos y, junto a dos bulldozers, trataban de extinguir el fuego activo en el triángulo que conforman Rebordecovo, Bidueiros y Cubelos. A las 13.30 horas ya quedó desactivada la situación 2 de Plan de Emerxencias por Incendios Forestais, ya que ningún foco estaba próximo a viviendas ni a bienes de naturaleza no forestal.

Varios rollos de hierba seca aún ardían ayer. | |

También pasado el mediodía el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se desplazó al casco urbano de O Castro para supervisar la evolución del fuego y mostrar su apoyo a los vecinos y vecinas. Ya el martes, tuvo el mismo gesto para con Dozón el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada. Blanco estuvo acompañado por el regidor, Adolfo Campos, a quien le trasladó el apoyo del gobierno estatal «en estos difíciles momentos» y su agradecimiento por el trabajo de los equipos de emergencias y de la Guardia Civil.

Un tractor transporta un rollo de hierba. / Bernabé

El alcalde mostraba ayer, igual que sus vecinos, signos de extenuación tras una jornada de lucha contra el fuego que se prolongó hasta muy avanzada la madrugada del martes al miércoles. El Puesto de Mando Avanzado que quedó instalado poco después de declararse el fuego junto a la gasolinera quedó desmontado sobre las dos de la madrugada, pero el operativo municipal y el trabajo de voluntarios, con las cisternas que emplean para el agua de sus explotaciones, continuó de forma coordinada hasta casi las cuatro para refrescar el perímetro de granjas y viviendas. «Aunque la situación vivida en O Castro y Mizoite de Abaixo fue crítica, por fortuna no hay que lamentar daños personales ni afecciones relevantes a viviendas y explotaciones agrarias», remarca el alcalde.

Puesto de Mando Avanzado. |

El presidente del Tecor de Dozón, José Rodríguez, ensalza la labor vecinal, «porque a medianoche teníamos una veintena de tractores transportando agua, e incluso Excavaciones Abel acudió a ayudarnos con una pala» para abrir caminos con los que frenar el avance de las llamas, una tarea similar que realizaron también dos bullzdozer, dentro del operativo de la Consellería do Medio Rural. Las llamas llegaron casi a la puerta de alguna vivienda en Mizoite de Abaixo y en algunas pequeñas explotaciones con ovejas y vacas sus dueños decidieron liberarlas para que escapasen del fuego.

En las numerosas explotaciones de porcino que se encuentran en el Alto de San Martiño, este incluso llegó a adentrarse al patio y causó la muerte de algún animal por inhalación de humo. Ayer miércoles, los trabajos de alguna explotación se centraban en abrir los rollos de hierba seca para poder regarlos y extinguir el fuego, así como en transportar los que no habían sido afectados por las llamas. El alcalde hacía hincapié ayer también en «la extraordinaria colaboración de vecinos de todo el municipio, puesto que acudieron cisternas desde parroquias que no estaban afectadas por el incendio. También hay que reconocer el ingente trabajo de todos los efectivos movilizados por el operativo de extinción, incluidos los propios del Concello que, en los momentos de máxima tensión demostraron su profesionalidad a la hora de priorizar y garantizar la integridad de las personas y evitar que el fuego afectase a las viviendas».

El fuego llegó a varias casas de Mizoite de Abaixo. / Bernabé

Fuego aún activo

El último parte de la Consellería do Medio Rural, pasadas las 20.30 horas de este miércoles, indica que el fuego sigue activo y queque en este operativo se desplegaron 4 técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 29 motobombas, 2 palas, una unidad técnica de apoyo, 5 helicópteros y 4 aviones. Los depósitos de agua del parque industrial facilitaron la carga, así como el punto de acopio en Pena de Francia. Dozón cuenta además con otros dos enclaves de acopio.

A raíz del incendio forestal, el casco urbano de O Castro se quedó sin suministro eléctrico durante la tarde del martes, pero fue restablecido antes de medianoche, y eso facilitó también las labores de carga de agua. Los daños son mucho mayores, y se notarán en los próximos meses, e incluso años, en los pastos que arrasaron las llamas. El incendio tuvo varios focos simultáneos, y uno de ellos se localiza en As Fontes, ya en el límite con Piñor. La voracidad de las llamas explica que en 15 minutos éstas llegasen al casco urbano, arrasando una zona que pasa por ser la de mayor densidad de conejo de todo el Tecor.

Adolfo Campos, junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco. / Cedida

Las labores de repoblación y desbroce de los últimos meses (incluida una siembra de trigo cerca de O Castro) supusieron un desembolso económico de unos 6.000 euros para el colectivo cinegético, que tampoco podrá cazar jabalí en un área que este animal utiliza de paso habitual desde Piñor. La caza queda prohibida en el Alto de San Martiño hasta diciembre de 2028. Como marca la norma, no podrá reconvertirse la zona forestal en tierra de cultivo.

En el entorno del Alto de San Martiño, además, estaba prevista la construcción de parte de las instalaciones del proyecto eólico Coto Frío, que ocupa también terrenos de O Irixo y Piñor. La Consellería de Medio Ambiente publicó el pasado 24 de julio en el DOG la resolución por la que autoriza la modificación de la declaración de utilidad pública de este parque promovido por Coto Frío SL. En esa resolución aparece además la relación de terrenos afectados.