Curso de prevención de riesgos para electricistas

La AED organizará el día 18 un curso de prevención de riesgos laborales dirigido de manera específica parea el sector de la electricidad. Será de 15.00 a 21.00 horas y los profesionales que deseen acudir pueden anotarse en el número 986 78 70 91 o en el correo asociacion@aedeza.com. La patronal también volvió a abrir el plazo de reservar para el programa Xuventude Mentoring Empresa, con un puesto vacante.