Concerto de Leticia Rey no Casino de Lalín

A cantante cruceña Leticia Rey actuará o sábado no Casino de Lalín ás 22.00 horas. A actividade está organizada polos coletivos Focucu e Artistas de Lalín Nadando a Contracorrente dentro do programa Vrau en Café. As entradas poden mercarse a un prezo de 10 euros para o público adulto, pero os socios do Casino poderán acudir de balde.