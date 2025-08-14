El BNG reclama a la Xunta un estudio sobre los eólicos Pico Seco y Rodeira
REDACCIÓN
El BNG eleva al Parlamento una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a elaborar un estudio socioambiental sobre los parques eólico Pico Seco y Rodeira, para evaluar sus efectos sobre la vida de las personas que viven en los territorios afectados, Lalín en ambos proyectos, además de O Irixo, en Pico Seco, y Vila de Cruces, en el de Rodeira.
Pico Seco pretende construir 7 molinillos junto a la Red Natura 2000 en Zobra y Serra do Candán, dos zonas de interconexión ecológica. En Rodeira, sus 2 aerogeneradores e instalaciones necesarias ocuparían zonas de máxima sensibilidad ambiental y muy próximas a núcleos de población. El BNG recuerda que estos y más de otros 80 proyectos eólicos fueron suspendidos de forma cautelar por el TSXG y ratificada por el Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Europeo, añade , no implicaría cambios en esa paralización.
