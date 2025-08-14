Arrancan las actividades y la música en Couso
REDACCIÓN
A Estrada
As Nosas Músicas comenzó ayer a primera hora de la tarde con juegos populares a cargo de Anacos,a lo que siguió la inauguración de la III Mostra de Artesanía ANM, que incluía un espacio de artesanía popular. Por supuesto, no faltó la música con la actuación de la Charanga Ultreia, que animó el campo de la fiesta con sus canciones para todo tipo de públicos. La pulsera cashless también se estrenó en el festival, que continuó con el espectáculo de marionetas «Cocer e cantar», de Seisdedos. Por último, comenzó la esperada ruada, con Tequexeteldere, Ultreia, Gaiteiras e gaiteiros de Barbude, As Rianxeiras da Covecha y las Pandeireteiras da Carrabouxa.
