Los alquileres suben un 30% en Lalín en cinco años y un 25% en A Estrada

Los lalinenses pagan por el alquiler de su vivienda un 30% más que hace cinco años, mientras que el precio en A Estrada se ha incrementado cinco puntos menos en el mismo período. El acceso a un hogar es más costoso en la capital de Tabeirós, con un promedio de 395 euros mensuales, frente a los 380 de la dezana. Así lo indican los análisis del mercado inmobiliario realizados por la administración autonómica a través de su Observatorio da Vivenda en Galicia.

Estos estudios permiten conocer la tasación media de los precios de los arrendamientos en los principales municipios gallegos y, si nos centramos en los dos más poblados de Deza y Tabeirós-Montes nos indican que en el primer año de la pandemia sanitaria, 2020, el coste de los alquileres en Lalín promediaba 295 euros mensuales. Doce meses después se alcanzaron los 304 y desde entonces ya no se bajó de este umbral. Ya en 2022 disponer de un hogar en régimen de alquiler en la capital dezana suponía para las familias o inquilinos unipersonales un desembolso medio de 321 euros, cantidad que se elevó hasta los 348 en 2023 y los 389 euros un año después. En consecuencia, estamos ante una subida mensual de 85 euros en comparación con los números del mercado en este municipio un lustro atrás.

La evolución registrada en el término estradense comienza con un promedio, en 2020, de 316 euros, cayendo a los 310 doce meses después. Tras este punto de inflexión el coste del alquiler fue aumentando paulatinamente hasta los 346, 356, 377 y los actuales 395 euros de media. El alza en cinco anualidades es de 79 euros al mes.

El Observatorio da Vivenda en Galicia también ofrece datos de otros municipios de las comarcas, aunque en algunos casos no aporta referencias de todas las anualidades. Sí, por ejemplo, muestra la realidad del mercado del alquiler en Silleda o Vila de Cruces. Así las cosas, en Trasdeza cuesta de media en la actualidad 356 euros disponer de un hogar, cuantía que está muy por encima de los 255 euros de hace un lustro. En una comparativa anual, cabe indicar que este observatorio sitúa en 330 el coste de los alquileres en la citada localidad. Los precios en Vila de Cruces no distan mucho de los que marca Silleda y la valoración más reciente, de este curso, indica que están en 338 euros, que son 35 más al mes que doce meses antes y hasta 146 a mayores que en 2020.

Por otro lado, entre 2020 y 2024 se formalizaron en Lalín un total de 1.052 fianzas; es decir, depósitos de los contratos de arrendamiento de predios urbanos destinados a viviendas. En Silleda fueron 364, en Vila de Cruces constan 101 y 781 en A Estrada.

Si observamos lo que cuesta de media alquilar un hogar en otros ayuntamientos de la provincia, este registro determina que en Marín está en 520 euros mensuales, Gondomar (634), O Porriño (560(, Poio (635), Ponteareas (463), Redondela (578), O Rosal (430) o 535 en Vilagacía de Arousa. Los concellos costeros tienen los precios más elevados de la provincia. En los ourensanos de O Carballiño o Xinzo de Limia, por tomar algunos ejemplos de concellos de menos de 20.000 habitantes, las rentas son de 413 y 378 euros y en el lucense de Chantada las rentas se sitúan en un promedio de 382 euros.