Abierta la licitación para restaurar el tajamar sureste de la Ponte de Pedre

El Concello de Cerdedo-Cotobade mantiene abierto hasta el próximo 28 de agosto el plazo para presentar ofertas a la licitación de las obras de restauración del tajamar sureste de la Ponte de Pedre, que se encuentra en riesgo de derrumbe. El presupuesto se establece en 71.400 euros, más el IVA, lo que eleva el importe total a 86.394 euros.

La actuación se realizará mediante un procedimiento abierto simplificado, con presentación de ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Las ofertas se abrirán en dos fases: la documentación administrativa se evaluará el 29 de agosto, y las ofertas económicas se abrirán el 5 de septiembre, ambos actos en la Sala de Xuntas del Concello de Cerdedo-Cotobade, en Carballedo.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de dos meses y cuenta con condiciones especiales de contratación, como la promoción del empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral y la aceptación de facturas y pagos electrónicos. Asimismo, se exige una garantía definitiva del 5 % del importe de licitación.

La obra no supondrá coste alguno para el Concello, después de las gestiones realizadas por el alcalde, Jorge Cubela, que permitieron que el proyecto se financie en un 80 % por la Xunta de Galicia y un 20 % por la Diputación de Pontevedra.

El contrato, clasificado dentro de los trabajos de construcción, buscará garantizar la seguridad y conservación de la Ponte de Pedre, un patrimonio histórico y clave para la localidad de Cerdedo-Cotobade, y se adjudicará aplicando criterios mixtos que valorarán precio, proyecto y otros aspectos técnicos.