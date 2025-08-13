Silleda apoya la huelga del SAF, para la que ya estableció servicios mínimos

La CIG convocó para este miércoles una huelga a nivel autonómico en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras el asesinato de una trabajadora en O Porriño el pasado 30 de julio. Desde el Concello de Silleda, el ejecutivo local del PSOE explica que ya se establecieron servicios mínimos durante esta jornada de paro para atender a los y las usuarios más vulnerables.

Por eso, según la comunicación oficial remitida por el departamento de Persoal, 7 de las 30 auxiliares que integran la plantilla del SAF de Silleda trabajarán hoy para dar una atención básica a 28 de las 59 personas usuarias. La selección se realizó priorizando aquellos casos de mayor dependencia y vulnerabilidad, contando con las trabajadoras que manifestaron de forma voluntaria su disponibilidad. Todas estas medidas fueron comunicadas también a las familias de los vecinos y vecinas que disponen de este servicio.

La alcaldesa de Trasdeza, Paula Fernández Pena, quiso mostrar «el total apoyo del Concello al colectivo de trabajadoras del SAF» y reconoce su labor. Condena, además, de forma rotunda cualquier acto de violencia que pueda afectar al bienestar y a la seguridad de estas trabajadoras.

Por otra parte, Fernández Pena recordó que ya el junio se mantuvo una reunión con las representantes sindicales, en las que se abordó la redacción de un protocolo municipal ante posibles casos de agresiones. Es un documento «en el que se está trabajando y que complementaremos con las medidas que puedan venir de la mano de la Xunta y de la Fegamp, que ya anunciaron iniciativas en este sentido».

Gestión propia desde 2022

Silleda gestiona de forma directa el SAF desde 2022, y recuerda que en el marco de la máxima «cuidar de quien cuida» se imparten cursos de formación a las trabajadoras, tanto para mejorar sus competencias profesionales como para incrementar las condiciones de seguridad en el trabajo. De igual modo, se ofrece atención psicológica al personal que lo precise. «Tenemos la obligación institucional y moral de velar por las mejores condiciones posibles para quien desarrolla una labor tan importante como el cuidado de nuestras personas mayores y dependientes. Es una prioridad para este gobierno local», concluye la regidora.

Reforzar los mecanismos de protección en Lalín

Por su parte, el BNG de Lalín insta tanto a la Xunta como al Concello a reforzar los mecanismos de prevención y protección para las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras el reciente asesinato de Teresa de Jesús, en O Porriño, a manos del marido de una usuaria del servicio. Este suceso «debe marcar un punto de inflexión en la protección de estas profesionales». El portavoz municipal del partido, Francisco Vilariño, añade que lo sucedido en este municipio pontevedrés obliga a establecer protocolos para evitar que se repitan sucesos similares.

El político lalinense añade que «las trabajadoras del SAF denuncian de forma reiterada situaciones inadmisibles en los domicilios, como insinuaciones, intentos de agresión (incluso sexual) y exigencias que no tienen nada que ver con la prestación del servicio». Por eso es urgente una reforma estructural del SAF, garantizando mejores condiciones laborales y salariales además de una mayor protección.«Estas profesionales padecen condiciones laborales de extrema precariedad y salarios de miseria», remarca Vilariño. En el caso de la prestación lalinense, el portavoz del Bloque reclama que se realice «una evaluación de riesgos laborales, también de tipo psicosocial, en todos y cada uno de los servicios que se prestan». Esta demanda ya fue trasladada desde los sindicatos a la adjudicataria del servicio en varias ocasiones. Es necesario, además, aclarar qué tareas competen a las trabajadores y cuáles no sonde su responsabilidad.