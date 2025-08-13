Los Rural Influencers reciben la visita de la directora de Cambio Climático

La directora general de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, acompañó ayer a los jóvenes que participan en el campo de voluntariado Rural Influencers durante la realización de distintas acciones enmarcadas en la iniciativa «Van polo Clima» y los animó a convertirse en verdaderos activos frente al cambio climático y el cuidado medioambiental.

La responsable autonómica asistió a las actividades desarrolladas en el CEIP Plurilingüe Carballedo al amparo del programa Mocidade polo Clima, dirigidas a personas de entre 18 y 30 años con el fin de que se sientan identificadas con ese concepto y contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global actuando de forma responsable en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Las acciones consistieron en una charla con los participantes sobre temas relacionados con el medio ambiente y en una actividad lúdica en forma de juegos. De este modo, la iniciativa fomenta las prácticas respetuosas con el entorno y sostenibles en todos los ámbitos, desde las tareas rutinarias de la vida diaria hasta actividades de ocio como pueden ser los festivales musicales o los campamentos de verano.