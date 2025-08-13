Roban monedas y una aspiradora en la librería Pily de Silleda

Dos locales de A Estrada y Silleda sufrieron la visita de los amigos de lo ajeno en las últimas horas. La librería Pily de Silleda fue objeto de un asalto la pasada noche. La propietaria tenía pensado poner hoy la denuncia ante la Guardia Civil después de comprobar que en la mañana de ayer le faltaban varias monedas de su caja registradora, un robot aspirador y el contenido de sendos paquetes. La responsable del establecimiento se mostraba muy extrañada por lo sucedido puesto que lo sustraído del interior de la librería carecía de un alto valor. «Se llevaron la roomba y, como aquí tengo un punto de recogida de Amazon, seguro que abrieron los dos paquetes, les gustó lo que había, y se lo llevaron también». Aunque el dinero en efectivo del botín fue en metálico, su dueña era incapaz de cuantificarlo ayer. Y en cuanto a la denuncia, señala que «como el cuartel de la Guardia Civil cierra los martes (por ayer) tendré que esperar a mañana (por hoy) para presentarla».

Por otro lado, en un local del concello de A Estrada se produjo un intento de robo sin que los presuntos ladrones pudieran llevarse nada. En este caso, sí que se registró una denuncia sobre los hechos acontecidos.