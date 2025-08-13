Recuperan auga en Soutelo tras arranxar avarías no depósito

Traballo de reparación.

Traballo de reparación.

REDACCIÓN

Forcarei

O Concello de Forcarei conseguíu que o depósito de auga municipal de Soutelo de Montes comezara a recuperar pouco a pouco os niveis de caudal tras tres días de intensos traballos co persoal municipal e outros profesionais locais. Estes repararon 4 vellas avarías que había na rede e que ocasionaban grandes fugas que baleiraban rapidamente estas instalacións nesta época de forte seca.

Aínda que polo momento está garantido a subministración de auga potable á poboación, a alcaldesa, Belén Cachafeiro solicitou un consumo moi responsable e prudente para evitar que estes problemas se reproduzan, especialmente mentres se prolongue esta vaga de calor, que provoca que o depósito recupere a un menor ritmo, e tendo esta fin de semana as festas patronais. Malia a melloría da situación do abastecemento de Soutelo, informou de que seguirá habiendo restriccións en regos e baldeos, xa que se atopan en prealerta por escaseza moderada de auga.

