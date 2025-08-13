O Navegación toma novo rumbo
Despois dunha reforma integral que se estendeu durante máis de dous meses e medio, o Navegación reabriu onte as súas portas como restaurante, onde Juan Pichel e Vanessa Sanmartín ofreceron o seu primeiro servizo de mediodía cunha gran acollida de público na Zona dos Viños da Estrada
Samuel Pernas
Despois de dous meses e medio de reformas, o Navegación da Estrada abriu onte ao mediodía as súas portas ao público con case todas as súas mesas reservadas. O seu propietario, Juan Pichel, afronta esta nova etapa con ilusión e gañas de ofrecer unha experiencia gastronómica máis coidada, mantendo a esencia de sempre pero apostando pola calidade e a comodidade.
«O local tiña xa os seus anos e, aínda que pensabamos en cambiar de sitio e facer un proxecto máis ambicioso, ao final decidimos quedar aquí porque estamos consolidados e a situación é boa», explica Pichel. «Falamos co dono e chegamos a un bo acordo para quedar uns anos máis. Investimos para que quede un espazo máis bonito e confortable, tanto para os clientes como para nós á hora de traballar», sinala o cociñeiro.
A reapertura produciuse este martes, en horario de mediodía, mantendo o esquema habitual: de martes a sábado ao mediodía, e o venres e sábado tamén pola noite. «Imos empezar así, traballando principalmente ao mediodía e, de vez en cando, con algunha cea extra os días festivos, como este xoves, por exemplo», detalla.
A reforma non só supuxo un cambio estético, cunha decoración en madeira que busca transmitir sobriedade e comodidade, senón tamén unha mellora nas instalacións: «Agora temos aire acondicionado e unha extracción adecuada, algo que antes non tiñamos, o que fai que o local sexa moito máis agradable».
Respecto á cociña, Pichel quere seguir apostando por un produto local e de tempada, con elaboración propia. «Non imos cambiar moito a carta, manteremos a esencia de sempre pero con algunhas novidades e un pouco máis de calidade. A idea é traballar co que nos ofrece o mercado día a día, peixes frescos, froitas e verduras de tempada», comenta.
Entre os pratos que se manterán destacan arroces, carnes da terra e algúns clásicos que levan anos na carta. Pichel confesa ter «unha clientela bastante fiel», o que considera un punto forte para aguantar as flutuacións propias do sector. «No verán, por exemplo, a afluencia baixa un pouco, pero logo volve subir cos turistas e emigrantes que regresan e pasan pola vila», engade.
O empresario recoñece que o sector da hostalería está a atravesar un momento «moi crítico» por factores como «a pandemia, a inflación, as normativas laborais… Ás pequenas e medianas empresas, como a nosa, cústanos moito manter aos empregados, e notase moito a presión fiscal e as subidas constantes». Con isto, o Navegación renace con forza como restaurante, apostando por un local confortable, unha cociña de tempada e produtos locais.
