Javier Tourís visita la reforma de la piscina municipal de Agolada

El diputado provincial Javier Tourís visitó ayer las obras de remodelación de la piscina municipal de Agolada. Los trabajos fueron financiados por la administración provincial mediante una ayuda de 543.000 euros, entre los 430.000 del programa PON 2030 y los casi 109.000 del plan de cooperación municipal anual de la Diputación. Tourís estuvo acompañado solo por ediles del PP, ya que ni el alcalde ni ningún edil del PAyJ acudieron a la convocatoria.

Los trabajos en la piscina municipal agoladesa incluyen soluciones en su estructura Además, hubo que derribar los antiguos vestuarios para construir otros nuevos, más accesibles y modernos, amén de levantar un edificio anexo con dos salas que en un futuro funcionarán como gimnasio.

Tras varios años de espera, esta remodelación permitió reconstruir el vaso grande (de distancia semiolímpica), reduciendo su profundidad hasta un tope de 1,65 metros, para adaptarla a la normativa vigente en prevención de ahogamiento. El vaso medio quedó anulado para construir en su lugar un semisótano para las instalaciones de mantenimiento y depuración, y la piscina infantil tiene ahora una nueva ubicación.