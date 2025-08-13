Forno censura la «incoherencia» del gobierno local sobre el consumo de agua

La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno alega, que el mismo gobierno que publica un bando prohibiendo o recomendando restricciones como no regar huertas o jardines, no lavar coches o no llenar piscinas, presumía hace pocos días del programa Xoga Lalín, «en el que se utilizan mayoritariamente hinchables acuáticos y cañones de espuma que, según estimaciones, pueden superar los 10.000 litros de agua consumidos en una tarde». Subraya que este programa se celebra cada miércoles desde julio y se pregunta «si acaso el gobierno no sabía la semana pasada que el agua escaseaba y si piensa mantener estas actividades en las próximas semanas mientras pide a la población que se restrinja».

Forno puntualiza que si partido es consciente de que hay que ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes en verano, pues no todas las familias pueden ir a la playa o a la piscina, pero es responsabilidad del gobierno local anticiparse y decidir que se puede y que no en un momento de sequía y buscar opciones que no supongan un despilfarro de agua. Censura que ayer se regasen las plantas de la calle Principal mientras se pide un consumo responsable.

Por último, afea al ejecutivo por vetar una iniciativa del PSOE sobre un plan municipal de contingencia o la de, hace cinco años, del arreglo y aprovechamiento de las traídas vecinales.