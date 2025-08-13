Una fiesta «rave» familiar para el sábado de As Dores

Las Festas das Dores de Lalín de 2005 tendrá una jornada dedicada a la música electrónica de todas las edades. El evento, que tendrá lugar el 20 de septiembre, fue presentado ayer en la sala de prensa del Concello de Lalín por los concejales José Cuñarro y Begoña Blanco junto al promotor André Vázquez. Bajo el nombre de Festival «BaiLalín» cinco DJ de prestigio internacional, nacional y local serán los encargados de pinchar bajo la carpa del Campo da Feira el sábado de las fiestas en un horario aproximado que podría empezar poco antes de la medianoche (aunque podría ser antes en función de la demanda del público) y que tiene previsto finalizar sobre las cuatro y media de la madrugada. El espectáculo gratuito tendrá como base un escenario A Gramola que ofrece una experiencia audiovisual similar al de grandes festivales.

Begoña Blanco mostró su deseo de que la propuesta «funcione y que traiga a mucha gente» para garantizar su continuidad y también desveló que además del «BaiLalín» tanto el domingo como el lunes de las fiestas de lalín otros DJ en la zona de los pubs del municipio seguirán con el baile para que «las fiestas se alarguen un poco después de las orquestas». Blanco explicó que el festival del 20 de septiembre «fue una petición que la juventud de Lalín nos viene haciendo desde hace tiempo, queremos escucharlos y poner en marcha sus peticiones porque para nosotros la juventud es importante». La concejala de Cultura de Lalín indica que «se apuesta por una imagen con mucho colorido y rechamante» para un festival que tendrá lugar en el Campo da Feira porque se necesita que sea un recinto cerrado por la seguridad.

El promotor de «BaiLalín», André Vázquez subrayó que en el programa se pretende «satisfacer todos los públicos y ser un evento también familiar sobre todo en las primeras horas». Vázquez incidió en que el cartel se configuró «para tocar todos los estilos» mediante la presencia de Juanjo García, autor de varias giras internacionales siendo su actuación más reciente tuvo lugar en el Big Sound de Pontevedra, cerrando el escenario principal. También estará en Lalín Dumore, un artista vigués con una trayectoria de 20 años en el mundo de los DJ que ha crecido mucho en la noche gallega. Ha firmado con el sello «We love Asere», la compañía de Juan Magán, a quien ha reconocido admirar, y saltado en salas como Rougue, Hard Rock Ibiza, Pelícano, Diva, Metropol, Anubis o Katedral. Carlos López (A Estrada) y los dezanos Ole Costa y Olalla González aportarán la cuota comarcal a la «rave» de As Dores.

Deslocalización

José Cuñarro garantizó que «habrá música para el gusto de todos» y aseguró que este año habrá diversidad de ubicaciones para las distintas propuestas festivas: «Todos los grupos locales estarán en el cartel de las fiestas y, también, las mejores orquestas de Galicia incluida la orquesta Panorama. Intentaremos repartir los eventos todo lo que podamos y por eso habrá algún día en el que no actué nadie en el Campo da Feira». El concejal de Festas de Lalín expresó su deseo de «llevarlas lo mejor posible y con el máximo consenso de la gente». Además, Cuñarro adelantó que la tirada de fuegos artificiales será en el lago del Pontiñas por su facilidad para ser contemplados desde distintos puntos del lugar. El cartel definitivo de los festejos lalinenses de 2025 será presentado la primera semana del mes de septiembre, según indicó la concejala Begoña Blanco.