Las Escolas Deportivas del Concello ofertan 16 disciplinas

El área de deportes del Concello de A Estrada presentó oficialmente el programa de las Escolas Deportivas Municipais para el curso 2025-2026, consolidando así una apuesta firme por el fomento del deporte en la localidad y el desarrollo de sus jóvenes talentos. La iniciativa mantiene las 15 disciplinas tradicionales con la novedad destacada del fútbol sala, que regresa al programa tras varios años de ausencia.

El curso pasado participaron en total más de 840 alumnos en las 15 disciplinas del programa, sin contar las escuelas de fútbol y atletismo, que se gestionan de manera independiente. Esta gestión externa implica que sus precios y horarios son fijados por los propios clubes, no sujetos a las tarifas aprobadas por el Concello para las escuelas municipales.

Las cuotas trimestrales se mantienen en 36 euros para niños de entre 4 y 14 años y en 60 euros para adultos mayores de 15 años. Además, se aplican bonificaciones no acumulables del 25 % para familias numerosas, monoparentales y para aquellos alumnos que se inscriban en una segunda actividad. El plazo para inscribirse se abrirá el próximo lunes 18 de agosto y estará disponible hasta el viernes 19 de septiembre, donde los interesados deben contactar con el club responsable de la actividad para la inscripción.