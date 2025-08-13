Crece la presión fiscal en Lalín y A Estrada por la subida del recibo de la contribución

La decisión de los gobiernos municipales de Lalín y A Estrada de incrementar la presión fiscal el año pasado se tradujo en un notable incremento en la recaudación. A falta de conocer con detalle el impacto que supuso sobre el contribuyente el alza en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el avance de la liquidación de las cuentas de ambos concellos publicadas por el ministerio detecta una subida en los ingresos por tributos directos, capítulo en el que se integra la contribución.

Los impuestos directos reportaron a las arcas públicas lalinenses 5.891.789 euros, que son 775.603 euros más que los derechos liquidados en 2023. A Estrada, con el mismo tipo impositivo, pero un parque de bienes residenciales ligeramente menor, pasó a ingresar en total por impuestos directos 4.733.161 euros (663.291 más que un año antes). Detrás de la recuperación de tributos indirectos en Lalín debería estar detrás de una espectacular subida en este capítulo, hasta los 407.420 euros [la liquidación había sido negativa], mientras que en A Estrada la recaudación pasa de 150.116 a 252.684 euros.

En lo que respecta al capítulo identificado como tasas y otros ingresos la recaudación también crece en las dos principales administraciones locales de las comarcas. Así, la lalinense alcanzó un total de 2.732.599 euros [casi 46.000 euros más que en 2023] y en la de la capital de Tabeirós crecieron en 48.618 euros, hasta los 2.511.136 euros.

Con los datos oficiales en la mano cabe destacar que la presión fiscal en Lalín se incrementó en estos doce meses desde los 384 a los 445 euros y de 333 a 372 en A Estrada. Para la realización de este cálculo se suman tributos y tasas y se dividen entre el número de habitantes. Además, la suma de impuestos y tasas sitúa al concello dezano con un volumen de recaudación que se va ya por encima de los 9 millones y en A Estrada la cifra se situó en casi 7,5.

Inversiones

Después de un año electoral cargado de inversiones [13,2 millones en Lalín y 6,3 en A Estrada] los dos concellos rebajaron sus gastos en este capítulo y en el dezano constan poco más de 8 millones, por casi 9 en el estradense. Los ingresos absolutos del ayuntamiento lalinense ascendieron a 28,8 millones [20,7 de gastos] y en A Estrada fueron 28 millones, con 19,8 destinados a gastos.