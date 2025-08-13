La Central no celebra subasta de terneros de recría; solo acuden los de más de 50 días
La Central Agropecuaria de Galicia no contó en su jornada de ayer con la habitual subasta de terneros de recría y solamente se pujó por animales de más de 50 días o terneros pasteros, que movilizaron 44.814 euros. Los 232 animales de vacuno mayor se adjudicaron por 518.963 euros, mientras que los 222 terneros carniceros que encontraron comprador supusieron ventas por un total de 329.452 euros.
