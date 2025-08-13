Anxo y Laidi, plata en el concurso de manejo de Gomeán

La aldea de Gomeán, en O Corgo, acogió este domingo su V Feira do Ano, un escaparate de razas autóctonas, juegos tradicionales y maquinaria clásica, amén de su concurso de manejo de Porco Celta. En la edición del año pasado estuvieron presentes el joven manejador Anxo Calviño, de Camanzo, y Galiciña, una ejemplar con la que semanas atrás ya había triunfado en un concurso similar en la Semana Verde, en Silleda. Galiciña murió en diciembre, por las complicaciones derivadas de un parto, así que a Anxo no le quedó otra alternativa que seguir entrenando sus dotes de manejo con una de sus hijas, Laidi.

Con esta cerda de dos años acudió en junio de nuevo a la Semana Verde, y este domingo a Gomeán, donde la pareja quedó en segundo lugar. El recorrido, como en la pasada edición y a diferencia del de Silleda, es sobre hierba, pero incluye también la subida a un remolque. Anxo y Laidi salieron en primer lugar en la competición, lo que supone un plus ya que así la cerda no tuvo que sortear el rastro de ninguna competidora anterior. «Pero el animal estaba nervioso, porque tuvo un parto hace un par de semanas» y se encontraba desorientada, como indica el tío de Anxo, Fernando Calviño, propietario además de la marca CMF Celtaporc.

También estaba preocupado por el resultado del concurso el niño, que no pudo ensayar durante los días previos al certamen en Gomeán por ese parto (en que nacieron 8 crías) y por el calor excesivo de las últimas jornadas, que en Camanzo superaron con holgura los 30 grados.

Revancha en Asturias

La pareja cruceña quedó en segundo lugar en el concurso, y ahora está pendiente de que se convoque un certamen pero a nivel español. Anxo y Laidi tienen además otros deberes pendientes: viajar a Asturias para volver a competir con Carla Blanco e Ivana, la pareja que se impuso en la Semana Verde, aunque en realidad este evento no fue un certamen, sino una demostración de la versatilidad de las razas autóctonas.

Con este tipo de concursos de manejo de Porco Celta, al igual que la Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros que acoge Mouriscade a finales de julio, se promueve el interés de las generaciones más jóvenes por el mundo agroganadero y, de paso, la conservación de las razas autóctonas.