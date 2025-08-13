La ambulancia de SVAE con base en el CIS asistió este año a 353 personas

La ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) de enfermería con base en Lalín prestó asistencia sanitaria a 353 personas en 360 servicios entre el 1 de enero y 31 de julio de este año. Este recurso, que refuerza la atención a las urgencias y a las emergencias de las más de 35.000 personas que viven en la comarca dezana, prestó asistencia sanitaria, principalmente, en Lalín, que registró 258 servicios. Se desplazó hasta los ayuntamientos de Silleda en 42 ocasiones; Rodeiro en 23; Agolada en 11; Dozón y Vila de Cruces en siete ocasiones ambos; Forcarei en cinco; en dos ocasiones viajó a Santiago de Compostela y O Irixo; y en una ocasión hasta Piñor, Antas de Ulla y A Estrada, respectivamente. Los meses que registraron mayor actividad fueron los de enero, con 66 servicios; junio con 63; febrero, con 56; abril con 49; marzo con 44; seguidos de los meses de mayo y julio, ambos con 41 servicios.

En estos siete primeros meses de actividad, en 74 servicios -es decir, en el 20,5 % de los realizados-, se prestó asistencia sanitaria sin que fuese necesario el traslado de los pacientes a un centro sanitario. Además, este recurso permite realizar traslados de pacientes y garantizar la prestación de los tratamientos durante el trayecto, sin necesidad de movilizar los equipos de atención primaria. Así, en los casos en los que se consideró necesario el traslado del paciente a un centro sanitario, los traslados se realizaron en 183 ocasiones al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; 82 fueron hasta un centro de atención primaria; cuatro al Hospital HM Santiago; tres al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; dos a Clínica Deza y al Hospital Montecelo; y tres fueron a centros hospitalarios privados. En cinco ocasiones fue necesaria la transferencia del paciente a una ambulancia de soporte vital avanzado medicalizada y, finalmente, en dos servicios el desplazamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería fue anulado antes de la llegada al punto.

Respeto a la tipología de las principales emergencias, el 23 % de los servicios fueron solicitados por facultativos de atención primaria; el 16 % fueron asistencias por alteración de la conciencia; el 12 % se debieron a mareos; el 11 % por caídas; y otro 11 % restante por dificultad respiratoria o fatiga.

Esta ambulancia con base en Lalín fue la primera de soporte vital avanzado de enfermería ubicada fuera del ámbito de las ciudades desde su implantación el 1 de junio del año pasado. Hasta entonces, las ambulancias de soporte vital avanzado de enfermería estaban presentes, desde 2019, en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo con el objetivo de optimizar la prestación asistencial a las urgencias y a las emergencias sanitarias en estas áreas.