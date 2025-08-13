La Agapa ayuda a personas amputadas de A Estrada

El Servicio de Apoyo Dirigido a Promover la Autonomía Personal que desarrolla la Asociación Gallega de Personas Amputadas (AGAPA), atendió desde principios de año a un total de 32 personas usuarias, de las cuales 23 son hombres y 9 mujeres, procedentes de municipios de toda Galicia, entre los que se encuentra A Estrada. Este servicio ayuda a la recuperación, mejora de movilidad y promoción de la independencia de personas amputadas.