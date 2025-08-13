Adjudican por 28 millones el segundo tramo de la AG-59

La Xunta adjudicó las obras del segundo tramo de la prolongación de la autovía AG-59, que unirá Pontevea, en Teo, con O Rollo, en A Estrada. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L., por un presupuesto de 27.978.978 euros.

Este segundo tramo de prolongación tendrá 4 kilómetros de recorrido y discurrirá en paralelo a la carretera AC-841. Al final del tramo, se incluirá un enlace consistente en la construcción de una glorieta a nivel sobre dicha vía autonómica. La actuación prevista incluye 9 nuevas estructuras: un viaducto sobre el río Ulla, un viaducto sobre el río Vea, 4 pasos inferiores, 1 paso superior y 2 muros.

La Xunta prevé iniciar las obras de este segundo tramo en otoño, lo que completará la autovía hasta A Estrada. Una vez completadas ambas fases, la infraestructura permitirá realizar el recorrido entre Santiago y A Estrada en tan solo diez minutos, lo que supondrá una mejora significativa en la seguridad vial de la comarca.