Adjudican por 28 millones el segundo tramo de la AG-59

REDACCIÓN

A Estrada

La Xunta adjudicó las obras del segundo tramo de la prolongación de la autovía AG-59, que unirá Pontevea, en Teo, con O Rollo, en A Estrada. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L., por un presupuesto de 27.978.978 euros.

Este segundo tramo de prolongación tendrá 4 kilómetros de recorrido y discurrirá en paralelo a la carretera AC-841. Al final del tramo, se incluirá un enlace consistente en la construcción de una glorieta a nivel sobre dicha vía autonómica. La actuación prevista incluye 9 nuevas estructuras: un viaducto sobre el río Ulla, un viaducto sobre el río Vea, 4 pasos inferiores, 1 paso superior y 2 muros.

La Xunta prevé iniciar las obras de este segundo tramo en otoño, lo que completará la autovía hasta A Estrada. Una vez completadas ambas fases, la infraestructura permitirá realizar el recorrido entre Santiago y A Estrada en tan solo diez minutos, lo que supondrá una mejora significativa en la seguridad vial de la comarca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents