Los vecinos de Agolada pueden consultar el PEF

El sitio web del Concello de Agolada pondrá a disposición de los vecinos, en su apartado de sede electrónica, el Plan Económico y Financiero para los años 2025-2026. El documento fue aprobado en pleno el pasado 14 de julio y servirá para contener el gasto de las arcas municipales. Dicha aprobación se publicó ayer en el BOP.