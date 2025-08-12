Los vecinos de Agolada pueden consultar el PEF
El sitio web del Concello de Agolada pondrá a disposición de los vecinos, en su apartado de sede electrónica, el Plan Económico y Financiero para los años 2025-2026. El documento fue aprobado en pleno el pasado 14 de julio y servirá para contener el gasto de las arcas municipales. Dicha aprobación se publicó ayer en el BOP.
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir