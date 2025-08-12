Souto, sin fibra óptica por el incendio

El incendio originado hace dos días en la parroquia estradense de Santo André de Souto, en el lugar de Motillón, sigue activo y se encuentra estabilizado desde las 22.10 horas del domingo. El fuego se originó por la mañana, cerca de las 13.00 horas, y a pesar de todos los medios que se enviaron para extinguirlo, que fueron 1 técnico, 7 agentes, 15 brigadas, 15 motobombas, 4 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 4 helicópteros y 3 aviones, estos siguen trabajando para controlarlo y extinguirlo cuanto antes, pues lleva más de veinte hectáreas de terreno, la mayoría arbolado, consumidas.

Emerxencias A Estrada prestó su apoyo.

Este incendio, que se acercó a casas, dañó algunos postes y cableado de fibra óptica de la zona, por lo que parte del vecindario de Santo André de Souto y otras parroquias limítrofes se vieron afectadas por esta incidencia. El Concello de A Estrada informó que notificará a Movistar, empresa propietaria de estas infraestructuras, las distintas averías y daños provocados por el fuego para que proceda a repararlas lo antes posible.

En cuanto al segundo incendio, que se activó por la tarde en la parroquia de Frades, en Requián, ya se encuentra controlado desde las 4,59 de la madrugada de ayer. Las llamas afectaron a más de nueve hectáreas, siete fueron de superficie arbolada, mientras que más de dos son de raso. Para este incidente se movilizaron 7 agentes, 11 brigadas, 6 motobombas, 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y 4 aviones.