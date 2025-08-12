Silleda Activa incorpora el aeróbic como novedad para mayores de 65

La Concellaría de Benestar Social de Silleda recupera en septiembre el programa ‘Silleda Activa’, dirigido a personas mayores de 65 años o pensionistas para favorecer sus salud física y mental.

La novedad de esta edición radica en la incorporación de aeróbic, una actividad que combina ejercicio cardiovascular con música y que resulta idónea para mejorar la resistencia, la coordinación y el estado de ánimo. Las sesiones tendrán lugar en el Centro Social de Silleda todos los miércoles, de 12.00 a 13.00 horas, así como los viernes, de 9.10 a 10.10 horas. Las clases cuestan 20 euros al mes.

Centros sociales

Al margen de estas aulas de aeróbic, Silleda mantiene otras propuestas ya consolidadas en los últimos años, como la gimnasia de mantenimiento, musicoterapia, pilates y los talleres de memoria y estimulación cognitiva. Todas estas actividades permiten trabajar tanto la fuerza como la flexibilidad, además del equilibrio y la capacidad cognitiva. Las distintas sesiones se celebrarán en los centros sociales de Silleda y de A Bandeira, con horario adaptados de mañana para facilitar la participación de todas las personas interesadas. Las tarifas son distintas según la disciplina, de modo que la actividad de memoria y de estimulación cognitiva es gratis, mientras que la gimnasia de mantenimiento tiene un coste para el usuario de 20 euros al mes, y la musicoterapia, de 22.

Los vecinos y vecinas que estén interesados en una información más detallada de los horarios o en inscribirse pueden realizar este trámite desde hoy y hasta el 25 del presente mes, en las dependencias municipales o en el número de teléfono 986 592 037. Todas las actividades comenzarán el mes que viene, siempre que se cubra el mínimo de plazas.

Con esta nueva campaña de Silleda Activa, el gobierno local reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. La edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, recalca que el proyecto contribuye además a compartir tiempo con otros vecinos y vecinas.