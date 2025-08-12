A paisaxe de Galicia en bicicleta ofrece cinco rutas en la zona

A lo largo de 2020, cuando se desató la pandemia del coronavirus y el posterior confinamiento para controlar el avance de la enfermedad, en España se vendieron 1,5 millones de bicicletas. Fue, sin lugar a dudas, el medio que permitió continuar haciendo deporte dentro de casa con bicis estáticas y, ya durante la desescalada, poder disfrutar del entorno sin miedo a contagios y evitando, por ejemplo, riesgos al desplazarse en transporte público para ir a trabajar o al lugar de estudios.

Pero es que además, gracias a esta pandemia y a una concienciación cada vez mayor sobre el cambio climático, la bicicleta ha ido ganando puntos como medio de transporte no contaminante para moverse por ciudades y villas de tamaño mediano, evitando problemas de estacionamiento. Así, por ejemplo, en la Red de Ciudades por la Bicicleta, entre sus 153 socios todavía figura ninguno de los concellos de Deza y Tabeirós-Monte, pero sí están otros municipios gallegos, como Vedra, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Veiga.

Casi 4.000 kilómetros

Los municipios de la zona nororiental de la provincia, así como áreas muy cercanas a ellas, sí forman parte de las 82 rutas del visor digital ‘A paisaxe de Galicia’ desde a bicicleta’, elaborado por el Instituto de Estudos do Territorio. Son más de 80 trayectos por distintos enclaves del interior y de la costa gallegos que suman cerca de 4.000 kilómetros. En junio la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, recordó que el proyecto había arrancado en 2022, hace tres años, y con 52 trayectos que ponen en valor el patrimonio natural de la comunidad.

Si en 2022, la zona centro de Galicia contaba solo con dos propuestas, ahora llegamos a cinco. La guía interactiva de la Xunta incluye fotos de los puntos de cada ruta donde merece la pena dejar de pedalear y pararse a mirar la belleza del paisaje o de los monumentos arquitectónicos al pi del viaje. Para mayor comodidad, el usuario puede planificar el recorrido en distintos dispositivos, como un reloj inteligente, un GPS o un teléfono móvil.

Todas las rutas fueron seleccionados por el Instituto de Estudos do Territorio por ser recorridos seguros y naturales, alejados del habitual tráfico rodado y que en muchos casos permite disfrutar de este paseo en bici junto a la familia. Por eso, a la hora de diseñar los trazados se tuvo en cuenta que menos del 25% de todo el itinerario discurriese por carreteras. Eso sí, en algunos casos se opta por rutas que discurren paralelas a estas vías de comunicación, pero evitándolas.

En el sitio web A paisaxe de Galicia desde a bicicleta, la persona que quiera redescubrir los encantos naturales de Deza y de Tabeirós-Montes, así como de su entorno cercano en las provincias de Lugo y de A Coruña, puede descargar una ficha con los datos de cada ruta en cuanto a dificultad (familiar, media y experto), fotos y, sobre todo, la ubicación de los miradores y de los lugares con un alto valor paisajístico. La página web incorpora, además, un código QR que redirige al usuario a Wikiloc, una aplicación gratuita muy extendida entre todos los ciclistas a nivel mundial pero que dispone además de información sobre otras actividades al aire libre.

Otras alternativas

Decíamos al comienzo de estas líneas que si algo tuvo de bueno la pandemia, fue la importancia que recobraron las aldeas como nuevo hogar en el que establecerse y teletrabajar, a la vez que los parajes naturales se convertían en los escenarios de un ocio saludable. De ahí que las rutas cicloturísticas acabasen conformando este visor del Instituto de Estudos do Territorio, a la vez que tomaron un buen impulso rutas de senderismo diseñadas o bien por los distintos municipios o bien por colectivos como Roteiros de Lalín, en el caso de la cabecera comarcal dezana.

Roteiros de Lalín-Viarum Deza merece una mención especial. Un grupo de voluntarios puso en marcha esta iniciativa, a partir de una convocatoria pública realizada desde el Concello de Lalín y con la intención de dinamizar el potenciar del municipio en cuanto a rutas de senderismo. Cuatro años después, Roteiros de Lalín se convertía en un club deportivo inscrito en la Federación Galega de Montañismo y Viarum Dezae pasa a funcionar como una asociación cultural, para evitar la destrucción de los caminos naturales de Lalín y del resto de la comarca que, por ser vías de comunicación entre las aldeas, deben recuperar su mérito en cuanto al valor histórico y etnográfico.

Para la puesta en valor de estos caminos, Roteiros de Lalín-Viarum Dezae contó con la colaboración de asociaciones hípicas, clubs de bicicletas de montaña, o colectivos de senderismo, entre otros. Su labor, como la de estas rutas cicloturísticas de Medio Ambiente, ya repercute en sectores distintos del entorno natural, como el deporte, la cultura, el turismo o el empleo.

La ruta sale de A Bandeira, como la Transgalaica. / FdV

Parada en Carboeiro en la vuelta larga de la Transgalaica de Silleda

Esta ruta se incorporó a la propuesta A paisaxe de Galicia dende a bicicleta en junio del año pasado. Es un itinerario circular, de 37,45 kilómetros, con salida y final en la Avenida do Parque, en A Bandeira, y que calca la vuelta larga de la Transgalaica de Silleda, una carrera de ciclismo de montaña que se celebra todos los años y que forma parte de la serie Transgalaica Maratón MTB.Como en las demás rutas cicloturísticas, esta versión de la Transgalaica incluye tramos por carretera (en concreto, 25,28 kilómetros), por pistas asfaltadas (1,20), por pistas sin asfaltar (10,20) y por senderos o caminos (0,78 kilómetros). Para completar el itinerario son precisas 3 horas y 45 minutos.

El terreno por el que discurre es variado, con pistas forestales y subidas exigentes. De hecho, la altitud mínima está en los 228 metros, mientras que la máxima llega a los 448, entre Saídres y Breixa.La dificultad técnica de esta Ruta Cicloturista Transgalaica 2024 es moderada, según el visor de la Xunta, y permite disfrutar de un entorno con «paisajes naturales de gran belleza», como la Fervenza do Toxa y el entorno del monasterio de Carboeiro, uno de los enclaves arquitectónicos de obligada visita en la comarca dezana.

La ruta puede realizarse en cualquier año y resulta apta para usuarios que practiquen ciclismo con regularidad. Eso sí, no está exenta de senderos técnicos, que son los que presentan desafíos físicos y de habilidad como pendientes pronunciadas, obstáculos, raíces, rocas y terrenos irregulares.Para los que deseen desviarse del itinerario que marca el visor de A paisaxe de Galicia desde a bicicleta, quedan relativamente cerca otras joyas del paisaje natural dezano, como las Brañas de Xestoso.

Una de las aldeas por las que discurre la ruta. / Bernabé /Javier Lalín

Un paseo por la mitad del itinerario de la Transgalaica de Cerdedo-Cotobade

Como en la versión cicloturista de la Transgalaica de Silleda, en Cerdedo-Cotobade el Instituto de Estudos do Territorio plantea un trayecto circular pero de 30 kilómetros, que suponen una vuelta de los 60 que comprende la prueba de montaña. Puede cubrirse en 2 horas y 45 minutos, y presenta una dificultad media-alta. Como en el caso de la Transgalaica de Silleda, este recorrido puede cubrirse todo el año pero no resulta apta para cualquier aficionado, sino que sería idóneo «para un usuario experimentado y en forma física», como indican los propios técnicos.

La Transgalaica de Cerdedo-Cotobade en su versión cicloturística arranca y remata en el lugar de A Chan. De esos 29,86 kilómetros totales, 13,8 discurren por carretera, 13,76 por pistas asfaltadas, 0,70 por viales que carecen de asfalto y los 1,50 kilómetros restantes, por senderos o caminos. El terreno, como en el caso del itinerario por Trasdeza, es también variado, «con pistas forestales, senderos técnicos y subidas exigentes», puesto que hay puntos a «solo» 400 metros, mientras que el punto más alto, en el Monte Coirego, roza los 720. Pero merece la pena estos niveles de exigencia sobre dos ruedas, porque «las vistas desde los puntos más altos son espectaculares», como se indica en la descripción de Wikiloc. Transcurre por lugares como Paraños o Sión Fuera de la ruta discurren diversas corrientes fluviales, como Regueiro da Freixa o el Regueiro das Brañiñas.

Esta versión de la Transgalaica Cerdedo-Cotobade es una de las nuevas rutas que pueden realizarse por las comarcas del interior pontevedrés y forma parte, por tanto, del nuevo paquete de trayectos que incorporó el visor de la Consellería de Medio Ambiente en los últimos meses.

Mirador del Monte Farelo. / Tere Gradín

Cómo llegar a Antas de Ulla desde la Praza da Igrexa de Lalín

La ruta ‘Centro Xeográfico de Galicia dende Lalín’ ya figuraba en el listado de los 52 trayectos con los que arrancó, hace más de tres años, el proyecto del Instituto de Estudos do Territorio. Estamos ante una ruta lineal de 29,30 kilómetros, que parte de la Praza da Igrexa de Lalín y remata, 3 horas y media después, en el concello lucense de Antas de Ulla. La mitad del recorrido atraviesa otros dos municipios dezanos, además del lalinense: el de Rodeiro y el de Agolada.

Para este viaje, se emplea un diseño similar al de la s carreteras PO-533 (que comunica Lalín y Rodeiro para continuar después hacia Chantada) y la PO-212, que sirve de comunicación entre Camba y Agolada. En conjunto, estos casi 30 kilómetros en bicicleta hay 3,71 sobre carretera, 12,4 sobre pista asfaltada, 7,47 sobre viales sin asfaltar y otros 5,65 por senderos o caminos. Es un trayecto con una dificultad dura pese a que no predomina de forma muy relevante un tipo de suelo sobre los demás, pero esa dureza se deriva del desnivel acumulado.

Este concepto es la suma total de todas las subidas y bajadas, y en el caso de la ruta entre la Praza da Igrexa de Lalín y el citado concello lucense es de 653 metros. ¿Por qué? Por un paso muy cerca del Monte Farelo, en Agolada, llegará al o a la ciclista a los 820 metros de altura. Es aquí, además, donde se ubica el cambio de provincia de Pontevedra a Lugo.

Pero no solo se pueden disfrutar de la vistas del monte Farelo, sino también de otros enclaves como Ponte Pedroso, sobre el río Arnego. En todo caso, la ruta discurre por una zona montañosa donde la altitud mínima se coloca en torno a los 500 metros.

Romería en la capilla del Monte Faro. / Bernabé / Javier Lalín

Monte Faro, la mejor panorámica de Chantada al centro geográfico gallego

El trayecto cicloturístico Centro Xeográfico de Galicia dende Chantad, como el planteado también a Antas de Ulla pero desde Lalín, figuraba en el listado inicial de 2022, y presenta novedades respecto a este diseño inicial: si hace tres años podía cubrirse en 3 horas y 25 minutos, ahora el tiempo se reduce a las 2 horas y 15 minutos, casi una hora menos.

Es un trazado lineal, de 34,28 kilómetros y que también pasa por tierras dezanas. Sale de la Praza de Santa Ana, en el municipio chantadino y, esos casi 35 kilómetros «se reparten prácticamente al 50% entre tranquilas pistas asfaltadas y otras con firme natural», indica la descripción en Wikiloc. Sus primeros kilómetros coinciden con la ruta jacobea del Camino de Invierno, lo que supone un valor añadido para quien desee subirse a la bici, ya que este camino a Santiago de Compostela gana adeptos, aunque sea de forma muy modesta, cada año.

Quien desee subirse a la bici desde Chantada a Antas podrá disfrutar además del enclave que delimita las provincias de Lugo y Pontevedra, el Monte Faro. Su capilla alberga en septiembre una de las romerías más concurridas de este municipio lucense, pero también de la comarca dezana. Es aquí donde se encuentra el punto más alto de todo el itinerario, a 1.181 metros de altitud.

Como en el caso de la ruta de Lalín a Antas, esta desde Chantada también discurre por tierras agoladenses, y permitirá otra parada en Rodeiro de importante valor histórico, la Mámoa de Coto dos Mouros. Las personas que ya realizaron esta ruta la definen con una dificultad técnica muy difícil no por el tipo de suelo por el que discurre, sino por la altitud, ya que la mínima es de 488 metros. Así, su desnivel positivo es de 875 metros.

Un enclave en la ruta de Val do Ulla, por Vedra. / Cedida

El encanto del Val do Ulla al otro lado del río y en el Camino de Invierno

No está dentro de las comarcas de Deza y Tabeirós, pero comparte con ellas la belleza que deja tras de sí el cauce del río Ulla. La ruta cicloturística por el valle de este río, también novedad en las 82 nuevas propuestas de la Consellería de Medio Ambiente, discurre forma íntegra por el concello coruñés de Vedra. Es un recorrido circular que arranca en la Capela do Santiaguiño, en Vedra, y que termina en este mismo punto después de 34,16 kilómetros y 2 horas y 15 minutos.

La Capela do Santiaguiño es, además el culmen de la décima etapa del Camino de Invierno que mencionamos en la ruta entre Chantada y Antas, y que discurre además por Rodeiro y Lalin para unirse en Bendoiro a la Vía de la Plata. Pero volvamos a la bicicleta. Esta ruta por el municipio de Vedra permitirá conocer la riqueza patrimonial del ayuntamiento, con paradas en el centro de interpretación de molinos en O Rego de San Cristobo, así como conjuntos de hórreos,varios lavaderos y aldeas que aún preservan su arquitectura tradicional, como Trobe.

Presenta una dificultad media y discurre por puntos como Sarandón o San Mamede de Ribadulla. Por carretera este recorrido ocupa solo 1,10 kilómetros, de modo que otros 12,57 atraviesan pistas asfaltadas, 8,22, viales sin asfaltar y 11,66, por senderos y caminos. Es lógico que, al ser una ruta ribereña, su altitud sea más modesta que las que pasan por la comarca dezana o la de Cerdedo-Cotobade: su altitud máxima es de 344 metros.

Para quien desee salir de Deza y Tabeirós y disfrutar de su bici cerca, hay otra opción igual de apetecible, la que comunica Melide con Antas de Ulla. Son 36 kilómetros de trayecto, con un tiempo de 2 horas y media, y vistas dignas de repetir, en el caso del castillo de Pambre.