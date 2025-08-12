El pleno de Cerdedo gestionó 21 puntos

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebró un nuevo pleno municipal el pasado viernes, con un orden del día de 21 puntos. La sesión concluyó con la aprobación de diversos acuerdos clave para el municipio, que abarcan desde la adhesión a redes de colaboración hasta la puesta en marcha de servicios locales y el rechazo a dos proyectos eólicos.