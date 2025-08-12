El pleno de Cerdedo gestionó 21 puntos
El Concello de Cerdedo-Cotobade celebró un nuevo pleno municipal el pasado viernes, con un orden del día de 21 puntos. La sesión concluyó con la aprobación de diversos acuerdos clave para el municipio, que abarcan desde la adhesión a redes de colaboración hasta la puesta en marcha de servicios locales y el rechazo a dos proyectos eólicos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir