O SED amplía o prazo para os artigos de Descubrindo Deza

Reunión do grupo de coordinación do Seminario de Estudos de Deza.

REDACCIÓN

Lalín

O grupo de coordinación do Seminario de Estudos de Deza (SED) reuniuse nos pasados días na súa sede do Pazo de Liñares para analizar o avance dos proxectos en marcha e planificar as próximas actividades. Entre os puntos da orde do día destacou a revisión dos artigos xa recibidos para a vindeira edición de Descubrindo Deza, que acadará o seu número 18. As colaboracións presentadas abordan unha ampla variedade de temáticas relacionadas coa historia e o patrimonio da comarca. O prazo inicial para a recepción de propostas remataba o 31 de agosto, máis a entidade decidiu amplialo ata o 30 de setembro, coa fin de facilitar a participación de autores que precisan máis tempo para completar os seus traballos. As persoas interesadas poden enviar os seus artigos ao correo electrónico descubrindo@gmail.com, tendo en conta as bases de participación dispoñibles na web oficial do SED (sed.lalin.gal). Este documento recolle aspectos como a temática a tratar, a extensión recomendada e as normas para citar fontes.

Por outra banda, o equipo de coordinación fixo unha valoración positiva da resposta obtida. A reunión serviu tamén para perfilar o calendario de actividades abertas ao público que o SED desenvolverá durante o outono. Estas iniciativas, dirixidas á veciñanza interesada, daranse a coñecer con máis detalle nas vindeiras semanas.

O SED é unha entidade cultural sen ánimo de lucro dedicada á investigación, conservación e difusión do patrimonio histórico, artístico e etnográfico da comarca do Deza. Fundado por un grupo de persoas comprometidas coa posta en valor da identidade local, o SED organiza publicacións, conferencias, exposicións e outras actividades abertas á cidadanía co obxectivo de fomentar o coñecemento e a protección da súa riqueza cultural.

