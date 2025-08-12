«Non creo eventos, senón que fago vibrar territorios»
A estradense Noa López leva máis de 15 anos dedicada ao mundo da produción, onde destaca por un estilo que aposta pola revalorización do patrimonio cultural e as tradicións locais, traballando por toda Galicia, Portugal e México.
A estradense Noa López é a alma e o motor de Noa López Producións, unha iniciativa persoal dedicada á produción e organización de eventos culturais e sociais por toda Galicia, Portugal e, na súa traxectoria, tamén México. Desde festivais de cinema ata encontros de cultura popular, o seu traballo distínguese por unha premisa clara: partir sempre da raíz e da identidade de cada territorio.
O seu debut na produción cultural remóntase a 2008, cando asumiu a dirección de produción do Filminho, un festival de cinema galego-portugués transfronteirizo. «Antes estaba máis no mundo do tempo libre, da educación social e da animación sociocultural. Pero o Filminho foi a miña primeira experiencia de verdade na produción cultural», lembra.
Tras colaborar con outras produtoras, decidiu fundar Noa López Producións para traballar de maneira independente e cos seus propios criterios. «Son así un pouco peculiares, e non atopaba o meu sitio nas produtoras convencionais», admite entre risas.
Esta filosofía guiou proxectos como RaizameS, un encontro na Ribeira Sacra centrado na cultura do viño. «Cando me chamaron, dixéronme que non querían unha feira do viño máis, senón chegar á xente que traballa as viñas e á cultura que hai nese proceso», relata.
López non concibe o seu labor como unha simple loxística de eventos, senón como un traballo de inmersión na comunidade. «Non me dedico a organizar eventos culturais, senón a traballar cos propios territorios, a facelos vibrar. Poñome a disposición das persoas que habitan nel e axudo a sacar á luz a riqueza que ás veces pasa desapercibida para eles», explica.
Esa mirada transformadora e o seu bo facer foi o que a levaría posteriormente a participar tamén na Festa do Caldo de Ósos, en Taboada, que suma máis de tres décadas de historia. «Chamoume o Concello para repensar a festa, porque levaba trinta e pico anos cun formato sen revisar. Inspiráronse no meu traballo en RaizameS e déronme a oportunidade de darlle unha volta», conta.
A proposta foi moi clara, poñer en valor as mulleres que custodian a receita tradicional. «Este ano fixemos unha exposición fotográfica para facelas protagonistas», subliña. En 2023, López tamén participou na Feira das Emprendedoras, que foi organizada pola USC en Lugo, onde compartiu espazo con referentes como a chef Lucía Freitas. «Foi marabilloso ver que hai unha rede feminina traballando polos territorios desde unha mirada especial», afirma.
A súa experiencia internacional tamén deixou pegada no seu enfoque. Pasou un ano en México traballando con artistas, impartindo formación en organización e participando en proxectos culturais desde Cidade de México ata Chiapas. «Estar nun lugar tan afastado e culturalmente diferente deume moita aprendizaxe. Volvín a Galicia con outra mirada, capaz de valorar máis o noso», reflexiona.
A produtora recoñece que foi ao traballar en esas outras comunidades cando redescubriu certos valores da súa propia terra. «Na Estrada, por exemplo, case cada familia ten unha horta, unha viña, fai o seu propio viño, colleita os seus alimentos… É algo que nos parece tan cotián que ás veces non o valoramos, pero para min é un privilexio. Somos millonarios e non sempre nos decatamos», sinala Noa López.
Ideas e proxectos futuros
O futuro de Noa López Producións pasa por seguir traballando tanto en Galicia como fóra, pero hai ideas que queren nacer preto da casa. Entre elas, proxectos na Ribeira Sacra, un territorio que lle esperta especial interese. «Está moi de moda, pero corre o risco de non poder soster todo o que se fai nel. Quero narralo desde outro lugar, non só turístico ou paisaxístico», comenta.
Por suposto, tamén está o desexo de volver producir na Estrada. «É un concello tan extenso e tan rico que sempre hai marxe para facer cousas», engade, tras comentar que aquí foi onde comezou ca asociación de tempo libre Mistura, onde organizou campamentos urbanos e estadías para nenos e adolescentes.
Sobre o salto de emprender, Noa non nega que é complicado, pero tamén ten claro que «hai que seguir a intuición, xa que un proxecto con corazón, feito coas persoas e non para elas, sempre, aínda que sexa pouquiño a pouco, vai saír adiante», remata.
