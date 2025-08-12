Lalín apela, ante la sequía, al consumo responsable de agua

La situación meteorológica que afecta a Galicia desde hace semanas se reedita en las comarcas y por ello concellos como el de Lalín han dado pasos para evitar el consumo extraordinario de agua. El alcalde, José Crespo, avanzó ayer las medidas que se pondrán en marcha para favorecer el «consumo responsable» de agua y optimizar su uso. Son acciones, indica, relacionadas con recomendaciones técnicas de las condiciones meteorológicas actuales.

Explica que los registros de este verano muestran que los caudales disponibles en los ríos «se sitúan por debajo de los valores medios para esta época del año, tal y como aconteció también en otros períodos recientes». Ante esta situación el gobierno local recomienda a la ciudadanía evitar el riego de jardines o fincas privadas, el llenado de piscinas particulares, lavado de vehículos y cualquier otro uso que no sea doméstico o sanitario. Son recomendaciones que deben ser acatadas y que solo se podrán saltar por causa justificada. De igual modo, los servicios municipales ajustarán el consumo de agua potable, reduciendo los riegos y las limpiezas con este tipo de agua en calles y zonas verdes, y optando por alternativas más eficientes siempre que sea posible.

El Concello recuerda que estas indicaciones se basan en el dispuesto en la Ley 7/1985 y tienen como objetivo principal sensibilizar e implicar a toda la población en la gestión responsable de un bien común. «La colaboración ciudadana es fundamental; con pequeños gestos en el día a día podemos garantizar que el agua siga estando disponible para todos y para todos los usos prioritarios», indica Crespo, que también recomienda que todos aquellos que precisan de una cantidad a mayores del agua para el consumo doméstico, como los que tienen huertas o precisan de una cantidad suplementaria para consumo no alimentario, que valoren la posibilidad de construir pozos, en la medida de lo posible.

Prealerta en la cuenca del río Lérez

Si el mandatario lalinense emitió ayer un bando para solicitar a la ciudadanía el consumo responsable de agua su homólogo de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, hizo lo propio. En la comunicación se traslada a los ciudadanos la activación de la prealerta por escasez de agua en la cuenca del río Lérez y por eso pide moderación en el consumo de agua. Indica asimismo que el abastecimiento municipal está registrando consumos muy elevados «y somos conocedores de que distintas traídas vecinales están sufriendo escasez de agua y aplicando restricciones de consumo».

Las recomendaciones son semejantes a las de otros municipios con estas dificultades: no usar el agua para riegos de jardines, no exceder la demanda de este bien para riego de huertas o prescindir de lavar vehículos, terrazas o llenar piscinas privadas. Asimismo, Cubela propone a las empresas que minimicen el uso de agua y a que adopten medidas de ahorro. De mantenerse el exceso de consumo en la red de abastecimiento municipal, advierte, se procederá al control diario de contadores o a la adopción de medidas de cortes de suministro.