La India entroniza la belleza de la cruceña Iris Miguélez

Fueron tres horas interminables en las que al final un segundo puesto supo a poco. Iris Miguélez, de Vila de Cruces, fue elegida primera finalista en la tercera edición del certamen de belleza Universal Woman 2025 que tuvo lugar este fin de semana en la ciudad india de Jaipur. La modelo, exluchadora y enfermera dezana todavía estaba ayer asimilando todo lo vivido en una competición donde siempre apareció entre las quinielas de las candidatas al cetro universal. «La experiencia en definitiva fue muy positiva porque tuvo un final que podía haber sido mejor pero es que estuvimos ahí rozándolo al milímetro. Entonces, me siento muy feliz porque el trabajo fue recompensado y por eso me encuentro muy feliz por ello», señala.

La miss de Vila de Cruces plantó un árbol en Jaipur.

La joven gallega tiene previsto quedarse en la India hasta mañana, que será cuando emprenda viaje de regreso a su tierra natal después de haberle peleado la corona a la puertorriqueña Ivana Carolina Irizarry, vencedora del concurso, hasta el último minuto. Miguélez también recuerda que «fue todo muy positivo salvo el pequeño inconveniente de que no me llegaron las maletas literalmente hasta el día de la preliminar». A pesar de todo, la modelo cruceña no perdió la compostura porque «estuve toda la semana simplemente con el equipaje que tenía en la bolsa de mano y no sé cómo pero seleccioné justo para tener la ropa que necesitaba para cumplir durante todo ese tiempo». Miguélez tuvo un recuerdo especial para sus contrincantes porque «las compañeras fueron buenísimas, arropándome en todo momento por si necesitaba algo, la organización de Universal Woman también me ayudó desde el principio».

Iris Miguélez e Ivana Carolina Irizarry escuchan el veredicto.

La gran final del Universal Woman 2025 fue retransmitida a través del canal de YouTube de la organización, contando más de 36.000 suscripciones. En ella, Iris Miguélez fue superando todas las cribas del jurado hasta llegar al Top5 final donde fue la única europea de la terna. Junto a ella, además de la representante de Puerto Rico, compitieron las de Brasil (cuarta finalista), Ecuador (tercera finalista) y Venezuela (segunda finalista). Al final, Ivana Carolina resultó la ganadora por un estrecho margen frente a la flamante representante de España.

Iris Miguélez Méndez tiene 27 años de edad y mide 1,74 metros de estatura. Fue la representante española en Miss Grand International 2020 en Bangkok, Tailandia, experiencia que compartió entre 63 candidatas de todas partes del mundo y que estuvo marcada por la pandemia del Covid. El año pasado participó en la gala final de Miss RNB España, donde fue distinguida dentro de la categoría Beach Fashion. Precisamente este certamen fue el que la invitó a participar en el concurso de Jaipur. Miguélez estudió el Grado de Enfermería en la USC y fue luchadora de lucha libre formando parte del Club Keltoi de Vila de Cruces.