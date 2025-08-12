Un incendio originado en Castro de Dozón activa la situación 2 de emergencia

Un incendio originado en la parroquia de Castro, en Dozón, obligó a cortar el tráfico en la AP-53 desde las 16.00 horas, en ambos sentidos, entre los kilómetros 59 y 63, ya próximo al concello vecino de Piñor. También se restringió el tráfico en la N-525, a la altura del kilómetro 273

La Xunta activó la situación 2 de Plan de Emerxencias por Incendios Foreastais debido a que presenta riesgo para núcleos de población y a bienes de naturaleza no forestal: cerca del fuego se ubica una gasolinera, en el casco urbano de O Castro, y varias explotaciones ganaderas de vacuno.

En el operativo están trabajando patrullas de la Guardia Civil de Lalín, Vila de Cruces y Seprona de A Estrada, así como efectivos de Ourense, al estar en una zona limítrofe con esta provincia.