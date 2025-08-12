Un incendio originado en Castro de Dozón activa la situación 2 de emergencia
La AP-53 y la N-525 permanecen cortadas en ambos sentidos desde las 16.00 horas
Un incendio originado en la parroquia de Castro, en Dozón, obligó a cortar el tráfico en la AP-53 desde las 16.00 horas, en ambos sentidos, entre los kilómetros 59 y 63, ya próximo al concello vecino de Piñor. También se restringió el tráfico en la N-525, a la altura del kilómetro 273
La Xunta activó la situación 2 de Plan de Emerxencias por Incendios Foreastais debido a que presenta riesgo para núcleos de población y a bienes de naturaleza no forestal: cerca del fuego se ubica una gasolinera, en el casco urbano de O Castro, y varias explotaciones ganaderas de vacuno.
En el operativo están trabajando patrullas de la Guardia Civil de Lalín, Vila de Cruces y Seprona de A Estrada, así como efectivos de Ourense, al estar en una zona limítrofe con esta provincia.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias
- Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas