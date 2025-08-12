Catorce horas esperando una ambulancia para volver a Lalín tras recibir el alta en el Clínico de Santiago

Catorce horas tuvo que esperar una paciente desde que recibió el alta hospitalaria en el Clínico de Santiago hasta que llegó la ambulancia para trasladarle a su domicilio en Lalín.

En concreto, y según explica Manuel Herrero en conversación con EL CORREO GALLEGO, periódico de la misma editorial que FARO, la espera se prolongó desde que le dieron el alta en Urgencias en torno a las 03:00 horas de este pasado domingo y hasta las 17:00 en que finalmente llegó el conductor para llevarla a su casa.

Una situación que, asegura, no es la primera vez que sucede, ya que «una semana antes tuvimos que llevarla también al hospital y la ambulancia tardó en llegar siete horas».

«Auténtica tortura»

Sobre esta tardanza que califica como una «auténtica tortura» y que dice no comprender porque, además, «son horas en las que se está ocupando un box en Urgencias que a lo mejor hacía falta a otra persona», apunta que «al parecer solo hay dos ambulancias los fines de semana» para llevar a pacientes a sitios tan distantes como Muros o Lalín, municipio al que ellos pertenecen.

Insiste en que es «perfectamente entendible que se prioricen las ambulancias para el traslado entre hospitales, es gente que está mal y lo primero es lo primero», y señala que en su caso no pueden llevar ellos a su madre a casa por sus propios medios desde el Clínico porque hay escaleras en las que precisan de una silla mecanizada de las que disponen las ambulancias.

Manuel Herrero asegura que «hablando con el personal y con familiares de los pacientes, te dicen que es una locura», aunque precisamente este domingo algún profesional les comentó que no entendían la tardanza porque no estaba habiendo mucho trabajo.

El CHUS trasladará formalmente la queja

Interrogado el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago sobre el tema, pese a que desde la Gerencia desconocían este caso concreto, aseguran lamentar «os retrasos que se puideran producir neste servizo que depende dunha empresa externa e comprométese a trasladar formalmente a queixa e activar os mecanismos habilitados para estes casos».

Recuerda que en octubre del año pasado entró en funcionamiento un nuevo contrato del servicio de ambulancias tras un nuevo proceso de licitación pública en el que se incluían importantes mejoras en las condiciones económicas y laborales de los trabajadores fijadas en el último convenio colectivo de transporte sanitario en la comunidad gallega.

Una prestación que, remarca el CHUS, «supuxo para o orzamento público un incremento de custe anual de 1,5 millóns de euros», ya que se vio aumentado en más de un 33% con respecto al anterior, y que conlleva «o aumento do número de ambulancias de servicio na área sanitaria e a actualización das condicións laborais».